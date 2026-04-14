Bakan Fidan ile Arakçi görüşmesinde hangi başlıklar öne çıktı?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi görüşmesi, Türkiye ile İran arasındaki diplomatik temaslarda öne çıkan başlıkları gündeme taşıdı. ABD ile müzakere sürecinde son durum ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 18:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede, İran ile ABD heyetleri arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Diplomatik temasın içeriği, bölgesel gelişmeler açısından izlenen başlıklar arasında yer aldı.
Görüşmenin, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin seyrine ilişkin güncel değerlendirmeleri kapsadığı bildirildi. Tarafların, mevcut sürece dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.
Diplomatik temasın içeriği neyi kapsadı
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede özellikle İran ile ABD heyetleri arasındaki müzakere sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Sürecin mevcut aşamasına ilişkin teknik ve diplomatik başlıklar değerlendirildi.
Türkiye ile İran arasındaki diplomatik temaslar
Türkiye ile İran arasında sürdürülen diplomatik temaslar, bölgesel gelişmeler ve uluslararası müzakere süreçleri kapsamında devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar