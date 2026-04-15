Sosyal medya üzerinden okul ve karakola saldırı yapılacağı yönünde paylaşımda bulunan bir kişi, Adana’da yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet birimleri tarafından tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatılırken, sürece ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 19:15
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 19:18
Haber Merkezi
Edinilen bilgilere göre, M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesapları üzerinden “Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yaptı. Söz konusu içeriklerin tespit edilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Şüpheli adresinde gözaltına alındı
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma süreci sürüyor
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.
Sosyal medyada okul ve karakol tehdidine gözaltı
Sosyal medya üzerinden okul ve karakola saldırı yapılacağı yönünde paylaşımda bulunan bir kişi, Adana’da yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alındı. Emniyet birimleri tarafından tespit edilen şüpheli hakkında işlem başlatılırken, sürece ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesapları üzerinden “Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yaptı. Söz konusu içeriklerin tespit edilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Şüpheli adresinde gözaltına alındı
Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.M.A. gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Soruşturma süreci sürüyor
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.
