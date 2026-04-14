Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü’nü kabul etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetiyle görüşerek yargı reformu, avukatların sorunları ve yeni düzenleme paketlerine ilişkin mesajlar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 23:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 23:07
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul ederek yargı reformu süreci, avukatların yaşadığı sorunlar ve planlanan yeni düzenleme paketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, yargılamaların hızlandırılması ve mesleki koşulların iyileştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Önümüzdeki dönemde reform paketlerinin kapsamı hukuk camiası tarafından yakından izlenecek.
Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü’nün köklü geçmişi ve kurumsal yapısına dikkat çekerek, kurumla iş birliğinin önemine işaret etti. Enstitünün görüş ve önerilerinin reform sürecinde dikkate alınacağını belirten Gürlek, yargının etkinliğini artırmaya yönelik yeni adımların planlandığını ifade etti.
Avukatların yaşadığı sorunlara değinen Gürlek, adalet sisteminin tüm paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde 209 bin avukat ile 212 bin hakim, savcı ve adliye personelinin bulunduğunu aktaran Gürlek, hazırlanacak düzenlemelerde hem yargı süreçlerinin hızlandırılmasının hem de avukatların ekonomik koşullarına yönelik iyileştirmelerin hedeflendiğini bildirdi.
Hukuk eğitimi ve mesleki standartlar gündemde
Gürlek, hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasının 125 binden 100 bine çekildiğini hatırlatarak, bu seviyenin daha da aşağı çekilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Avukatlık mesleğinin nitelikli ve yüksek standartlara sahip bir alan olduğuna dikkat çeken Gürlek, savunma makamının yargı sistemindeki rolünü vurguladı.
e-Duruşma uygulamasının kapsamı genişletilecek
Yargısal süreçlerin hızlandırılması kapsamında e-Duruşma uygulamasının kullanımının arttığını belirten Gürlek, özellikle hukuk davalarında sistemin etkin şekilde kullanıldığını kaydetti. 12. Yargı Paketi ile birlikte e-Duruşma üzerinden ön inceleme duruşmalarına katılım imkanı getirilmesinin planlandığı açıklandı.
