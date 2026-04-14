Cem Adrian hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme
Cem Adrian hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İstanbul’da ifade veren sanatçı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 21:08
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 21:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şarkıcı Cem Adrian, yurt dışından Türkiye’ye gelerek İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılığa ifade verdi. Soruşturma sürecinde yaşanan bu gelişme, dosyanın ilerleyen aşamalarına ilişkin süreci gündeme taşıdı.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, Cem Adrian’ın ifadesi savcılıkta alındı. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, sanatçının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Adli kontrol kararı verildi
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmeyen Cem Adrian hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kararın içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, sürecin yargı denetimi altında devam edeceği belirtildi.
Adli Tıp Kurumu’nda test süreci
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Cem Adrian, uyuşturucu testi kapsamında Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada gerekli numuneler alınarak inceleme süreci başlatıldı.
Soruşturmanın kapsamının genişliği ve yeni isimlerin dosyaya dahil olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacak resmi bilgilerle netlik kazanacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar