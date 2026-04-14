Halit Akçatepe için AKM’de anma programı düzenlendi
Halit Akçatepe için AKM’de anma programı düzenlendi
Halit Akçatepe anma programı AKM’de düzenlendi. Sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı gecede Yeşilçam’a dair detaylar yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 23:02
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Halit Akçatepe, 31 Mart 2017’deki vefatının yıl dönümünde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen programla anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve çok sayıda sanatçı katıldı. Programda Akçatepe’nin hayatına dair belgesel gösterimi yapılırken, sanatçının sinema mirası yeniden gündeme taşındı.
Sanat dünyasından geniş katılım
Sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil’in üstlendiği gecede, kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte, Akçatepe’nin kariyerine ve Yeşilçam’daki yerine ilişkin anlatımlar paylaşıldı. Gösterilen belgeselde oyuncunun birlikte çalıştığı isimlerin değerlendirmeleri yer aldı.
Yeşilçam şarkıları seslendirildi
Program kapsamında sahne alan sanatçılar Yeşilçam dönemine ait eserleri seslendirdi. Ece Ata “La Vie en Rose”, Serkan Çağrı “Kürdili Hicazkar” ve “Saffet Efendi” parçalarını yorumladı. “Hababam Sınıfı” oyuncularından Ahmet Arıkan ve Teoman Ayık “Sevdan Olmasa” ile “Fesuphanallah” eserlerini seslendirdi. Nükhet Duru ise “Sevda” ve “Firuze” şarkılarıyla sahne aldı.
Gecenin finalinde sahneye çıkan Emel Sayın, “Feryat”, “Mavi Boncuk” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” eserlerini dinleyicilerle birlikte söyledi. Sayın, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti.
Sanatçılardan Akçatepe’ye dair değerlendirmeler
Programda konuşan Emel Sayın, Halit Akçatepe ile geçmişte aynı projelerde yer aldığını belirterek, sanatçının kişiliğine ve dostluğuna dikkat çekti. Hülya Koçyiğit ise Akçatepe ile birçok filmde birlikte rol aldığını ifade ederek, oyuncunun set ortamındaki enerjisine vurgu yaptı.
Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe de yaptığı konuşmada, çocukluk yıllarının Yeşilçam sanatçılarıyla geçtiğini belirtti ve bu ortamın hayatındaki etkilerine değindi.
Yeşilçam mirası yeniden hatırlandı
Etkinlikte Halit Akçatepe’nin sinema kariyeri ve Yeşilçam’daki rolü farklı yönleriyle ele alındı. Program boyunca paylaşılan anılar ve sahne performanslarıyla, Türk sinemasının önemli dönemlerinden biri yeniden hatırlandı. Anma programı, sanatçının sinema dünyasındaki etkisinin gelecek dönemlerde de gündemde kalacağına işaret eden içeriklerle tamamlandı.
Halit Akçatepe için AKM’de anma programı düzenlendi
Halit Akçatepe anma programı AKM’de düzenlendi. Sanat ve siyaset dünyasından isimlerin katıldığı gecede Yeşilçam’a dair detaylar yeniden gündeme geldi.
Yeşilçam’ın usta isimlerinden Halit Akçatepe, 31 Mart 2017’deki vefatının yıl dönümünde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen programla anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve çok sayıda sanatçı katıldı. Programda Akçatepe’nin hayatına dair belgesel gösterimi yapılırken, sanatçının sinema mirası yeniden gündeme taşındı.
Sanat dünyasından geniş katılım
Sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil’in üstlendiği gecede, kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim yer aldı. Yoğun katılımın gözlendiği etkinlikte, Akçatepe’nin kariyerine ve Yeşilçam’daki yerine ilişkin anlatımlar paylaşıldı. Gösterilen belgeselde oyuncunun birlikte çalıştığı isimlerin değerlendirmeleri yer aldı.
Yeşilçam şarkıları seslendirildi
Program kapsamında sahne alan sanatçılar Yeşilçam dönemine ait eserleri seslendirdi. Ece Ata “La Vie en Rose”, Serkan Çağrı “Kürdili Hicazkar” ve “Saffet Efendi” parçalarını yorumladı. “Hababam Sınıfı” oyuncularından Ahmet Arıkan ve Teoman Ayık “Sevdan Olmasa” ile “Fesuphanallah” eserlerini seslendirdi. Nükhet Duru ise “Sevda” ve “Firuze” şarkılarıyla sahne aldı.
Gecenin finalinde sahneye çıkan Emel Sayın, “Feryat”, “Mavi Boncuk” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” eserlerini dinleyicilerle birlikte söyledi. Sayın, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti.
Sanatçılardan Akçatepe’ye dair değerlendirmeler
Programda konuşan Emel Sayın, Halit Akçatepe ile geçmişte aynı projelerde yer aldığını belirterek, sanatçının kişiliğine ve dostluğuna dikkat çekti. Hülya Koçyiğit ise Akçatepe ile birçok filmde birlikte rol aldığını ifade ederek, oyuncunun set ortamındaki enerjisine vurgu yaptı.
Akçatepe’nin kızı Ebru Akçatepe de yaptığı konuşmada, çocukluk yıllarının Yeşilçam sanatçılarıyla geçtiğini belirtti ve bu ortamın hayatındaki etkilerine değindi.
Yeşilçam mirası yeniden hatırlandı
Etkinlikte Halit Akçatepe’nin sinema kariyeri ve Yeşilçam’daki rolü farklı yönleriyle ele alındı. Program boyunca paylaşılan anılar ve sahne performanslarıyla, Türk sinemasının önemli dönemlerinden biri yeniden hatırlandı. Anma programı, sanatçının sinema dünyasındaki etkisinin gelecek dönemlerde de gündemde kalacağına işaret eden içeriklerle tamamlandı.
