Kahramanmaraş’ta okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi. Bakanlar tarafından yapılan açıklamada yaralı sayısı ve olayın detayları paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 18:17
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayın 13.30 sıralarında, öğrencilerin okuldan çıkış saatinde gerçekleştiği bildirildi. Yetkililerden gelen açıklamalar, olayın detaylarının netleşmeye devam ettiğini gösterirken süreçte alınacak güvenlik tedbirleri yakından izleniyor.
Bakanlardan ortak açıklama geldi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş’ta olayla ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ortaokulda meydana geldiğini belirterek 14 yaşındaki bir öğrencinin saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Saldırının detayları paylaşıldı
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği ve olayda birden fazla silah kullandığı belirtildi. Kahramanmaraş Valisi tarafından paylaşılan bilgilere göre saldırıda beş silah ve yedi şarjör kullanıldı. Saldırıda kullanılan silahların, saldırganın babasına ait olduğu bildirildi.
Yaralıların durumu takip ediliyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayda yaralanan 13 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin süreç ilgili birimler tarafından yakından takip ediliyor. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken adli süreç başlatıldı.
