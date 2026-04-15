Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da çete operasyonu
İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve ‘haraç' motivasyonuyla 5 ayrı ilçede 6 farklı olaya karışmakla suçlanan 7'si 18 yaşından küçük 17 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda yeni nesil sokak çetelerine karşı yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
LİDERLERİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bilinen şahısların yaptığı suç örgütleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, İstanbul'da 5 farklı ilçede 6 farklı olaya karıştıkları tespit edilen çete üyelerinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi.
Birçok noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7'si yaşı küçük olmak üzere 17 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
