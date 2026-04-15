Emniyet okul saldırıları paylaşımları için harekete geçti
Emniyet okul saldırıları paylaşımları hakkında 591 hesap için işlem başlattı. Dezenformasyon içerikleri ve adli süreç detayları açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 23:09
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 23:13
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olayların ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik inceleme başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Sürecin kapsamı ve sonuçlarının kamu düzeni açısından etkisi yakından izleniyor.
Söz konusu incelemelerde, paylaşımların kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu öven, olayları çarpıtan ve toplumda kin ile düşmanlık duygularını artırmaya yönelik içerikler barındırdığı tespit edildi. Emniyet, bu içeriklerin kasıtlı dezenformasyon kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.
Siber Suçlar inceleme başlattı
EGM tarafından yapılan açıklamada, tespit edilen hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. İçerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden kişiler hakkında adli süreçlerin gecikmeksizin yürütüldüğü ifade edildi.
Adli süreçler devam ediyor
Açıklamada ayrıca, provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Yetkililer, benzer içeriklere karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
