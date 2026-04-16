İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıkları, yaşanan okul saldırıları sonrası bir araya gelerek dijital mecralardan fiziki güvenliğe kadar pek çok alanda yeni tedbirleri hayata geçirme kararı aldı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 12:29
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 12:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da iki okulda yaşanan saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Toplantıya ilgili bakanlar, valiler, emniyet ve jandarma yetkilileri ile il millî eğitim müdürleri katıldı.
Görüşmelerde okul güvenliği, giriş-çıkış düzeni, kamera sistemleri, çevre denetimleri ve risk alanları ele alındı. Ayrıca sosyal medya, dijital içerikler ve şiddeti özendiren unsurların etkileri de değerlendirildi.
Erken uyarı ve müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması ve psikososyal destek süreçlerinin geliştirilmesi yönünde kararlar alındı.
Bakanlık, çocukların güvenli eğitim ortamında bulunmasının en temel öncelik olduğunu vurgulayarak, gerekli tüm adımların atılacağını bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bakanlıklardan okul güvenliği için kritik zirve!
Çok Okunanlar