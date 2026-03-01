Hamaney’in ölümü sonrası İran Devrim Muhafızları 'ağır operasyon'mesajı verdi
İran Devrim Muhafızları ağır operasyon mesajı verdi. Hamaney’in ölümünün ardından yapılan açıklamada askeri harekâtın dakikalar içinde başlayacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:47
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 09:50
hurhaber.com
İran devlet medyası, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini 1 Mart 2026 tarihinde duyurdu. Açıklamanın ardından İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti. Aynı saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), yazılı bir bildiri yayımlayarak askeri operasyon mesajı verdi. Gelişmelerin bölgesel güvenlik dengeleri üzerindeki etkisi yakından izleniyor.
Devlet televizyonundan ölüm duyurusu
İran devlet televizyonu, Hamaney’in hayatını kaybettiğini belirterek “İran İslam Devrimi lideri şehadete ulaştı” ifadesini kullandı. Yayında, saldırının ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü. Resmî makamlar saldırının detaylarına ilişkin teknik bilgi paylaşmadı.
Hükümet, ölüm haberinin ardından ülkede 40 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini ve kamu kurumlarında 7 gün resmi tatil uygulanacağını açıkladı. Tören ve anma programlarına ilişkin takvimin daha sonra duyurulacağı bildirildi.
Devrim Muhafızları’ndan operasyon açıklaması
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, “İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu, işgal altındaki topraklara ve ABD güçlerinin üslerine doğru dakikalar içinde başlayacak” ifadelerine yer verildi. Açıklamada operasyonun kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Bildiride, saldırının karşılıksız kalmayacağı vurgulanırken, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hazır durumda olduğu belirtildi.
