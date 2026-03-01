Orta Doğu’da çatışma büyüyor

Orta Doğu’da İsrail İran çatışması büyüyor. 28 Şubat 2026’da başlayan karşılıklı operasyonlarda ABD’nin dahil olduğu açıklanırken saat saat gelişmeler takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 09:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
28 Şubat 2026’da İsrail’in İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlattığını açıklamasıyla başlayan süreç, İran’ın misillemeleri ve ABD’nin operasyona katıldığını duyurmasıyla geniş çaplı çatışmaya dönüştü. Tahran, Tel Aviv ve Körfez hattında karşılıklı saldırılar sürerken resmi açıklamalar peş peşe geldi. Bölgedeki askeri ve diplomatik gelişmeler saat saat kayda geçiyor. İşte tüm gelişmeler...
09:15 – İsrail’den önleyici saldırı açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’a karşı önleyici saldırı başlatıldığını duyurdu. Tahran’da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
10:10 – İsrail’de olağanüstü hal ilan edildi
İsrail Savunma Bakanlığı ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Halk güvenli alanlarda kalmaya çağrıldı.
11:15 – İran’dan misilleme
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’dan İsrail’e yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv ve Hayfa’da sirenler devreye girdi.
12:17 – ABD üslerine saldırı
İran basını, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıların başlatıldığını bildirdi. Irak’ta bazı insansız hava araçlarının düşürüldüğü açıklandı.
13:00 – Uçuş iptalleri
Bölge ülkelerinin hava sahalarını kapatmasının ardından Türkiye’den Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart 2026’ya kadar iptal edildiği duyuruldu.
14:20 – Uydu görüntüleri yayımlandı
Uluslararası basında, Tahran’daki bazı stratejik noktaların saldırılarda hasar gördüğünü gösteren uydu görüntüleri paylaşıldı.
15:20 – Diplomatik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran, Irak, Katar ve diğer bölge ülkeleriyle telefon diplomasisi yürüttüğü bildirildi. Türkiye arabuluculuk mesajı verdi.
17:05 – Türkiye’den resmi açıklama
Dışişleri Bakanlığı, taraflara saldırıları durdurma çağrısında bulundu ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
18:35 – Hürmüz Boğazı açıklaması
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.
20:45 – İran Kızılayı bilanço açıkladı
İran Kızılayı, ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.
21:30 – CENTCOM’dan operasyon detayı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), “Destansı Öfke Operasyonu”nun başlatıldığını ve İran’daki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
22:10 – Netanyahu’dan açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonların süreceğini belirtti ve üst düzey İranlı isimlerin hedef alındığını açıkladı.
00:40 – Trump’tan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğünü öne sürdü.
04:30 – İran devlet medyası doğruladı
İran devlet medyası, Hamaney’in saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. IRNA, geçici yönetim mekanizmasının devreye girdiğini açıkladı.
07:30 – İsrail bilanço paylaştı
Tel Aviv yönetimi, İran’ın misilleme saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin yaralandığını bildirdi.
08:24 – Trump’tan yeni mesaj
ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni açıklamasında ek saldırı olması halinde daha güçlü karşılık verileceğini ifade etti.
Bölgede askeri hareketlilik sürerken enerji arzı, hava trafiği ve diplomatik temaslar küresel ölçekte izlenmeye devam ediyor.
Orta Doğu’da çatışma büyüyor
Orta Doğu’da İsrail İran çatışması büyüyor. 28 Şubat 2026’da başlayan karşılıklı operasyonlarda ABD’nin dahil olduğu açıklanırken saat saat gelişmeler takip ediliyor.
28 Şubat 2026’da İsrail’in İran’a yönelik “önleyici saldırı” başlattığını açıklamasıyla başlayan süreç, İran’ın misillemeleri ve ABD’nin operasyona katıldığını duyurmasıyla geniş çaplı çatışmaya dönüştü. Tahran, Tel Aviv ve Körfez hattında karşılıklı saldırılar sürerken resmi açıklamalar peş peşe geldi. Bölgedeki askeri ve diplomatik gelişmeler saat saat kayda geçiyor. İşte tüm gelişmeler...
09:15 – İsrail’den önleyici saldırı açıklaması
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’a karşı önleyici saldırı başlatıldığını duyurdu. Tahran’da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
10:10 – İsrail’de olağanüstü hal ilan edildi
İsrail Savunma Bakanlığı ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Halk güvenli alanlarda kalmaya çağrıldı.
11:15 – İran’dan misilleme
İsrail Savunma Kuvvetleri, İran’dan İsrail’e yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurdu. Tel Aviv ve Hayfa’da sirenler devreye girdi.
12:17 – ABD üslerine saldırı
İran basını, bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırıların başlatıldığını bildirdi. Irak’ta bazı insansız hava araçlarının düşürüldüğü açıklandı.
13:00 – Uçuş iptalleri
Bölge ülkelerinin hava sahalarını kapatmasının ardından Türkiye’den Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerin 2 Mart 2026’ya kadar iptal edildiği duyuruldu.
14:20 – Uydu görüntüleri yayımlandı
Uluslararası basında, Tahran’daki bazı stratejik noktaların saldırılarda hasar gördüğünü gösteren uydu görüntüleri paylaşıldı.
15:20 – Diplomatik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran, Irak, Katar ve diğer bölge ülkeleriyle telefon diplomasisi yürüttüğü bildirildi. Türkiye arabuluculuk mesajı verdi.
17:05 – Türkiye’den resmi açıklama
Dışişleri Bakanlığı, taraflara saldırıları durdurma çağrısında bulundu ve gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.
18:35 – Hürmüz Boğazı açıklaması
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.
20:45 – İran Kızılayı bilanço açıkladı
İran Kızılayı, ABD ve İsrail saldırılarında 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.
21:30 – CENTCOM’dan operasyon detayı
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), “Destansı Öfke Operasyonu”nun başlatıldığını ve İran’daki askeri hedeflerin vurulduğunu bildirdi.
22:10 – Netanyahu’dan açıklama
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyonların süreceğini belirtti ve üst düzey İranlı isimlerin hedef alındığını açıkladı.
00:40 – Trump’tan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğünü öne sürdü.
04:30 – İran devlet medyası doğruladı
İran devlet medyası, Hamaney’in saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. IRNA, geçici yönetim mekanizmasının devreye girdiğini açıkladı.
07:30 – İsrail bilanço paylaştı
Tel Aviv yönetimi, İran’ın misilleme saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin yaralandığını bildirdi.
08:24 – Trump’tan yeni mesaj
ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik yeni açıklamasında ek saldırı olması halinde daha güçlü karşılık verileceğini ifade etti.
Bölgede askeri hareketlilik sürerken enerji arzı, hava trafiği ve diplomatik temaslar küresel ölçekte izlenmeye devam ediyor.
