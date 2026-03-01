New York Belediye Başkanı Mamdani İran saldırılarına tepki gösterdi
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını yasa dışı olarak nitelendirdi. Güvenlik tedbirleri artırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:13
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 10:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği askeri saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Mamdani, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıları “yasa dışı” olarak nitelendirdi. Açıklamada, söz konusu operasyonların bölgesel gerilimi artırdığına dikkat çekildi.
Saldırılar için 'yasa dışı' nitelendirmesi
Mamdani, ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların “yasa dışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ettiğini” ifade etti. Yeni bir savaş alanı açılmasını istemediklerini belirten Mamdani, ABD kamuoyunun önceliklerinin farklı olduğuna vurgu yaptı.
"Amerikalılar barış talep ediyor"
Açıklamasında ABD halkının yeni bir rejim değişikliği savaşı istemediğini kaydeden Mamdani, ekonomik krizden çıkış ve barış talebinin öne çıktığını dile getirdi. Kamuoyundaki beklentilerin iç ekonomik gündeme odaklandığını belirtti.
New York’ta güvenlik önlemleri artırıldı
Mamdani, şehir genelinde güvenlik durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirten Mamdani, hassas bölgelerde devriyelerin artırıldığını açıkladı.
Ayrıca New York’ta yaşayan İran kökenli vatandaşlara da seslenen Mamdani, şehirde güvenliklerinin sağlanacağını ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
