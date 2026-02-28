İran'daki bilanço ağırlaşıyor! Yüzlerce ölü var

ABD ve İsrail'in İran'a karşı ortak operasyonunda Tahran'daki can kayıpları 201 olarak açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 21:11
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 21:12
İran ile ABD arasındaki diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD, yerel saatlerde İran'a eş zamanlı saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik “tedbir amaçlı operasyon” başlattığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a karşı “kapsamlı bir müdahale” başlattıklarını ifade etti.
Operasyonlar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam şehirleri hedef alındı.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlar sonucu 201 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI DALGASI
İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e karşı yeni bir füze saldırısı başlattığı belirtildi.
İRAN'A 200'ÜN ÜZERİNDE SAVAŞ UÇAĞIYLA OPERASYON
İsrail ordusu, İran'a yönelik sabah başlattığı operasyonlara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıkladı. İsrail ordusunun gerçekleştirdiği operasyonda İran'ın batı ve orta bölgelerindeki füze ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı iddia edildi. Operasyonun, istihbarat verilerine dayalı olarak, yüzlerce uçağın koordineli bir şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.
