İran’dan ABD ve İsrail’e sert mesaj açıklaması, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yapıldı. Laricani, devlet televizyonuna verdiği demeçte ABD ve İsrail’i suçladı, İran’ın bölünmesine izin verilmeyeceğini ve silahlı kuvvetlerin ülke bütünlüğü için hazır olduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:49
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 10:52
Laricani, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinden ABD ve İsrail’i sorumlu tuttuklarını belirtti. “ABD ve İsrail, Hamaney’i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız” ifadelerini kullanan Laricani, saldırılara karşılık verileceğini söyledi.
İsrail’in İran’ı bölmeyi amaçladığını öne süren Laricani, bu yöndeki girişimlere karşı taviz verilmeyeceğini dile getirdi.
Silahlı kuvvetler hazır mesajı
İran’ın parçalanmasına yönelik olası girişimlere ilişkin konuşan Laricani, silahlı kuvvetlerin ve halkın ülke birliği için hazır olduğunu belirtti. “İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır” dedi.
Silahlı kuvvetlerin bu konuda tam yetkili olduğunu vurgulayan Laricani, olası girişimlere karşı daha önce verilen yanıtların tekrar edileceğini ifade etti.
Liderlik Konseyi bugün kurulacak
Hamaney’in ölümünün ardından yeni liderin belirlenmesine ilişkin sürece de değinen Laricani, Liderlik Konseyi’nin kurulması için bir gün önce toplantı yapıldığını açıkladı. Hazırlıkların tamamlandığını belirten Laricani, konseyin bugün oluşturulacağını duyurdu.
İran’dan ABD ve İsrail’e sert mesaj
İran’dan ABD ve İsrail’e sert mesaj açıklaması, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yapıldı. Laricani, devlet televizyonuna verdiği demeçte ABD ve İsrail’i suçladı, İran’ın bölünmesine izin verilmeyeceğini ve silahlı kuvvetlerin ülke bütünlüğü için hazır olduğunu bildirdi.
Laricani, Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinden ABD ve İsrail’i sorumlu tuttuklarını belirtti. “ABD ve İsrail, Hamaney’i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız” ifadelerini kullanan Laricani, saldırılara karşılık verileceğini söyledi.
İsrail’in İran’ı bölmeyi amaçladığını öne süren Laricani, bu yöndeki girişimlere karşı taviz verilmeyeceğini dile getirdi.
Silahlı kuvvetler hazır mesajı
İran’ın parçalanmasına yönelik olası girişimlere ilişkin konuşan Laricani, silahlı kuvvetlerin ve halkın ülke birliği için hazır olduğunu belirtti. “İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır” dedi.
Silahlı kuvvetlerin bu konuda tam yetkili olduğunu vurgulayan Laricani, olası girişimlere karşı daha önce verilen yanıtların tekrar edileceğini ifade etti.
Liderlik Konseyi bugün kurulacak
Hamaney’in ölümünün ardından yeni liderin belirlenmesine ilişkin sürece de değinen Laricani, Liderlik Konseyi’nin kurulması için bir gün önce toplantı yapıldığını açıkladı. Hazırlıkların tamamlandığını belirten Laricani, konseyin bugün oluşturulacağını duyurdu.
