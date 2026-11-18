FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli!
FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:18
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:19
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına yönelik kararlı mücadele kapsamında, son 3 ayda örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ortak Çalışma Yürütüldü
NSosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içerisinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu saptanan hesaplara erişim engeli uygulanırken, söz konusu 1072 hesabın kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldığı bildirildi. Duran, son 3 ayda ulaşılan bu rakamın; terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekât aracı olarak kullanma girişimlerine karşı verilen mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
"Hakikat Mücadelesinden Taviz Vermeyeceğiz"
Dijital alanın bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürülmesine asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen İletişim Başkanı Duran, açıklamasında şu mesajlara yer verdi:
Milli Güvenlik ve Toplumsal Huzur Vurgusu: Hakikati çarpıtarak milletin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliği tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde hukuk çerçevesinde mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.
Doğru Bilgiye Erişimin Korunması: Hakikat mücadelesinden taviz verilmeden, vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye erişiminin korunmaya devam edileceği ifade edildi.
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FETÖ iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dijital mecralar üzerinden yürüttüğü dezenformasyon ve algı operasyonlarına yönelik kararlı mücadele kapsamında, son 3 ayda örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 1072 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ortak Çalışma Yürütüldü
NSosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği içerisinde kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Kamuoyunu yanıltmaya ve toplumsal güveni zedelemeye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu saptanan hesaplara erişim engeli uygulanırken, söz konusu 1072 hesabın kullanıcıları hakkında da inceleme başlatıldığı bildirildi. Duran, son 3 ayda ulaşılan bu rakamın; terör örgütlerinin dijital mecraları propaganda, manipülasyon ve psikolojik harekât aracı olarak kullanma girişimlerine karşı verilen mücadelenin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
"Hakikat Mücadelesinden Taviz Vermeyeceğiz"
Dijital alanın bir dezenformasyon ve istismar sahasına dönüştürülmesine asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizen İletişim Başkanı Duran, açıklamasında şu mesajlara yer verdi:
Milli Güvenlik ve Toplumsal Huzur Vurgusu: Hakikati çarpıtarak milletin iradesini hedef alan, toplumsal huzuru zedelemeye çalışan ve milli güvenliği tehdit eden her türlü faaliyete karşı ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde hukuk çerçevesinde mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.
Doğru Bilgiye Erişimin Korunması: Hakikat mücadelesinden taviz verilmeden, vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye erişiminin korunmaya devam edileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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