Fed stres testlerinde yeni dönemin detaylarını açıkladı
Fed stres testlerinde yeni dönemin detaylarını açıkladı
ABD Merkez Bankası (FED), büyük bankalara uygulanan stres testlerinde şeffaflığı artırmayı ve sonuçların yıllık sermaye gereklilikleri üzerindeki değişkenliğini azaltmayı amaçlayan düzenlemeleri nihai hale getirdi. Yeni sistem kapsamında stres testi senaryoları kamuoyu görüşüne açılacak, küresel piyasa şoku uygulaması değiştirilecek ve sermaye tamponunda iki yıllık sonuçların ortalaması kullanılacak.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:46
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 19:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
FED, Aralık 2024'te büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olmasını ve şiddetli bir resesyon döneminde hanehalkı ile işletmelere kredi sağlamayı sürdürebilmesini amaçlayan stres testlerinde değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.
Nihai hale getirilen ilk düzenlemeyle FED Yönetim Kurulunun stres testi senaryoları ve önemli model değişiklikleri hakkında her yıl kamuoyundan görüş alması zorunlu hale getirildi.
Varsayımsal stres senaryolarının hazırlanmasına yön veren çerçeve de güncellendi. FED ayrıca 2027 stres testinde kullanılacak modelleri belirlerken test takviminde çeşitli değişikliklere gitti.
Bankalara iki küresel piyasa şoku uygulanacak
Büyük işlem portföylerine sahip bankaların stres testlerinde kullanılan küresel piyasa şoku bileşeni de değiştirildi.
Yeni sistemde ilgili bankalar her yıl iki farklı küresel piyasa şoku bileşenine göre test edilecek. Her banka açısından en yüksek zararı ortaya çıkaran şok, stres testi sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacak.
İki yıllık sonuçların ortalaması alınacak
İkinci nihai düzenleme ise stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasını kapsıyor. Buna göre iki yılın her ikisinde de stres testine tabi tutulan kuruluşların son iki yıllık test sonuçlarının ortalamasının alınması zorunlu olacak.
FED, ortalama yönteminin stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında 2028'den itibaren uygulanacağını açıkladı. Böylece hesaplamalarda yalnızca kamuoyu görüşüne sunulan modellerin kullanılması öngörülüyor.
Sermaye gerekliliklerinde oynaklık azalacak
FED'in açıklamasına göre düzenlemelerin birlikte uygulanmasıyla bankaların sermaye gerekliliklerinde yıldan yıla görülen oynaklığın yaklaşık yüzde 50 azalması bekleniyor.
Merkez bankası ayrıca değişikliklerin toplam sermaye gereklilikleri üzerinde önemli bir etkisinin olmasının beklenmediğini bildirdi. Yeni stres testi modellerinin 2027'de kullanılmasının ardından iki yıllık ortalama uygulaması 2028'de başlayacak.
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Fed stres testlerinde yeni dönemin detaylarını açıkladı
ABD Merkez Bankası (FED), büyük bankalara uygulanan stres testlerinde şeffaflığı artırmayı ve sonuçların yıllık sermaye gereklilikleri üzerindeki değişkenliğini azaltmayı amaçlayan düzenlemeleri nihai hale getirdi. Yeni sistem kapsamında stres testi senaryoları kamuoyu görüşüne açılacak, küresel piyasa şoku uygulaması değiştirilecek ve sermaye tamponunda iki yıllık sonuçların ortalaması kullanılacak.
FED, Aralık 2024'te büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olmasını ve şiddetli bir resesyon döneminde hanehalkı ile işletmelere kredi sağlamayı sürdürebilmesini amaçlayan stres testlerinde değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.
Nihai hale getirilen ilk düzenlemeyle FED Yönetim Kurulunun stres testi senaryoları ve önemli model değişiklikleri hakkında her yıl kamuoyundan görüş alması zorunlu hale getirildi.
Varsayımsal stres senaryolarının hazırlanmasına yön veren çerçeve de güncellendi. FED ayrıca 2027 stres testinde kullanılacak modelleri belirlerken test takviminde çeşitli değişikliklere gitti.
Bankalara iki küresel piyasa şoku uygulanacak
Büyük işlem portföylerine sahip bankaların stres testlerinde kullanılan küresel piyasa şoku bileşeni de değiştirildi.
Yeni sistemde ilgili bankalar her yıl iki farklı küresel piyasa şoku bileşenine göre test edilecek. Her banka açısından en yüksek zararı ortaya çıkaran şok, stres testi sonuçlarının hesaplanmasında kullanılacak.
İki yıllık sonuçların ortalaması alınacak
İkinci nihai düzenleme ise stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasını kapsıyor. Buna göre iki yılın her ikisinde de stres testine tabi tutulan kuruluşların son iki yıllık test sonuçlarının ortalamasının alınması zorunlu olacak.
FED, ortalama yönteminin stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasında 2028'den itibaren uygulanacağını açıkladı. Böylece hesaplamalarda yalnızca kamuoyu görüşüne sunulan modellerin kullanılması öngörülüyor.
Sermaye gerekliliklerinde oynaklık azalacak
FED'in açıklamasına göre düzenlemelerin birlikte uygulanmasıyla bankaların sermaye gerekliliklerinde yıldan yıla görülen oynaklığın yaklaşık yüzde 50 azalması bekleniyor.
Merkez bankası ayrıca değişikliklerin toplam sermaye gereklilikleri üzerinde önemli bir etkisinin olmasının beklenmediğini bildirdi. Yeni stres testi modellerinin 2027'de kullanılmasının ardından iki yıllık ortalama uygulaması 2028'de başlayacak.
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