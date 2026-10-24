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Estetik ameliyatı sırasında korkunç olay! Hayatını kaybetti

İstanbul'da özel bir hastanede estetik ameliyatı sırasında sağlık durumu kötüleşen 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Estetik ameliyatı sırasında korkunç olay! Hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren özel bir hastanede T.O.'ya (46) BBL ve liposuction ameliyatı yapıldı.

Dün gerçekleştirilen ameliyat sırasında hastanın bel çevresi, basen üstü ve bacaklarının iç kısımlarından yağ alındı.

Alınan yağların kalça kısmına nakledildiği sırada durumunun kötüleşmesi üzerine T.O'ya kalp masajı yapıldı.

T.O. yaklaşık 1 saat 15 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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