Eskişehir'de silahlı çatışma! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu
Eskişehir'de silahlı çatışma! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu
Eskişehir'de meydana gelen silahlı çatışma olayında, iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan da olayda hayatını kaybederken, bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 15:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde meydana gelen silahlı çatışmada, Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit düştü.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen İbrahim Günsel’in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla birlikte şüpheli ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucunda ağır yaralanan evli ve iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 2017 yılından beri Eskişehir’de görev yapan şehidin naaşının, yarın Samsun’un Terme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Olayda ateş açtığı belirtilen İbrahim Günsel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin’in ise hastanede tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bakan Çiftçi’den başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
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Eskişehir'de silahlı çatışma! Uzman çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu
Eskişehir'de meydana gelen silahlı çatışma olayında, iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan da olayda hayatını kaybederken, bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı.
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde meydana gelen silahlı çatışmada, Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit düştü.
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen İbrahim Günsel’in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla birlikte şüpheli ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucunda ağır yaralanan evli ve iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 2017 yılından beri Eskişehir’de görev yapan şehidin naaşının, yarın Samsun’un Terme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Olayda ateş açtığı belirtilen İbrahim Günsel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin’in ise hastanede tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bakan Çiftçi’den başsağlığı mesajı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.
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