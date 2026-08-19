Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı 10 yıl sonra açıldı
Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı 10 yıl sonra açıldı
Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında gerçekleşen ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Denizolgun’un mezarı açılırken, alınan örnekler ölüm nedeninin yeniden araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:15
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 14:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün saat 12.00 itibarıyla feth-i kabir işlemi tamamlandı. Mezardan alınan örneklerin adli incelemeye tabi tutulması bekleniyor.
Denizolgun’un ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesinin ardından gerçekleştirilen işlemle, ölüm nedenine ilişkin mevcut bulguların yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Ölümündeki şüpheler yeniden masada
Soruşturmanın, Denizolgun’un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve olayda herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı yönündeki iddialara odaklandığı öğrenildi.
Dosya kapsamında ayrıca ölümün resmi makamlara bildirilmesinde gecikme yaşandığı iddiası ile dönemin adli tıp incelemelerine ilişkin bazı soru işaretlerinin de araştırıldığı belirtildi.
Feth-i kabir işlemiyle elde edilen yeni bulguların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirileceği öğrenildi.
Örnekler Adli Tıp Kurumunda incelenecek
Mezardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ayrıntılı incelemeye tabi tutulması bekleniyor.
Yapılacak çalışmalarda ölüm nedenine ilişkin tıbbi ve toksikolojik bulguların araştırılması planlanıyor. Hazırlanacak raporun, soruşturmanın bundan sonraki seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.
Aile de başvuruda bulundu
Denizolgun ailesinin de ölümle ilgili şüphelerin aydınlatılması amacıyla ilgili makamlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı raporun soruşturma dosyasına girmesinin ardından, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllardır gündeme gelen iddiaların bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.
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Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı 10 yıl sonra açıldı
Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında gerçekleşen ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Denizolgun’un mezarı açılırken, alınan örnekler ölüm nedeninin yeniden araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin eski liderlerinden Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, yıllar sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün saat 12.00 itibarıyla feth-i kabir işlemi tamamlandı. Mezardan alınan örneklerin adli incelemeye tabi tutulması bekleniyor.
Denizolgun’un ölümünün üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesinin ardından gerçekleştirilen işlemle, ölüm nedenine ilişkin mevcut bulguların yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.
Ölümündeki şüpheler yeniden masada
Soruşturmanın, Denizolgun’un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve olayda herhangi bir dış müdahalenin bulunup bulunmadığı yönündeki iddialara odaklandığı öğrenildi.
Dosya kapsamında ayrıca ölümün resmi makamlara bildirilmesinde gecikme yaşandığı iddiası ile dönemin adli tıp incelemelerine ilişkin bazı soru işaretlerinin de araştırıldığı belirtildi.
Feth-i kabir işlemiyle elde edilen yeni bulguların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirileceği öğrenildi.
Örnekler Adli Tıp Kurumunda incelenecek
Mezardan alınan örneklerin Adli Tıp Kurumuna gönderilerek ayrıntılı incelemeye tabi tutulması bekleniyor.
Yapılacak çalışmalarda ölüm nedenine ilişkin tıbbi ve toksikolojik bulguların araştırılması planlanıyor. Hazırlanacak raporun, soruşturmanın bundan sonraki seyri açısından belirleyici olması bekleniyor.
Aile de başvuruda bulundu
Denizolgun ailesinin de ölümle ilgili şüphelerin aydınlatılması amacıyla ilgili makamlara başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı raporun soruşturma dosyasına girmesinin ardından, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yıllardır gündeme gelen iddiaların bilimsel veriler doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.
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