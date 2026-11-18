Erdoğan Vatikan Devlet Sekreteri Parolin'i kabul etti
Erdoğan Vatikan Devlet Sekreteri Parolin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Kabulün gündemine ve görüşmede ele alınan konulara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 18:38
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, Türkiye ile Vatikan arasındaki üst düzey diplomatik temaslar kapsamında gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatikan görüşmesi
Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşmede Türkiye'nin dış politikasından sorumlu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kardinal Pietro Parolin kimdir?
Kardinal Pietro Parolin, Vatikan Devlet Sekreteri olarak görev yapıyor. Vatikan'ın diplomatik ilişkilerinin yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlenen Devlet Sekreterliği, Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim yapısı içerisinde yer alıyor.
Parolin, Vatikan'ın devletler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diplomatik temaslarda görev alan üst düzey isimler arasında bulunuyor.
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Erdoğan Vatikan Devlet Sekreteri Parolin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Kabulün gündemine ve görüşmede ele alınan konulara ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabul, Türkiye ile Vatikan arasındaki üst düzey diplomatik temaslar kapsamında gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatikan görüşmesi
Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Görüşmede Türkiye'nin dış politikasından sorumlu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kardinal Pietro Parolin kimdir?
Kardinal Pietro Parolin, Vatikan Devlet Sekreteri olarak görev yapıyor. Vatikan'ın diplomatik ilişkilerinin yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlenen Devlet Sekreterliği, Katolik Kilisesi'nin merkezi yönetim yapısı içerisinde yer alıyor.
Parolin, Vatikan'ın devletler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diplomatik temaslarda görev alan üst düzey isimler arasında bulunuyor.
Kaynak: AA
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