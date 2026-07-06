Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ankara'da görüştü
Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ankara'da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 19:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Erdoğan ile Rutte arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ankara'da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Erdoğan ile Rutte arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Çok Okunanlar