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Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ankara'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.

Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 19:35
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile Ankara'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre Erdoğan ile Rutte arasındaki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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