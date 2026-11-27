Erdoğan’ın Kur’an hocası Ali Kemal Hut son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan’ın Kur’an hocası Ali Kemal Hut son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve 'Kasımpaşalı Kemal Efendi' olarak tanınan Ali Kemal Hut vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'ne düzenlenen cenaze namazına katılı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 14:30
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 14:32
Kaynak:
AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'ne düzenlenen cenaze namazına katıldı.
Cenazede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Camii Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Ve tabii daha sonra hoca efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı. Ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazu da herhalde pek örnek yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim sevgili Habibi'nin İbâül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrucem eylesin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim.
KURRA HAFIZ ALİ KEMAL HUT VEFAT ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.
Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un vefatını İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Mesajda, Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Erdoğan’ın Kur’an hocası Ali Kemal Hut son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve 'Kasımpaşalı Kemal Efendi' olarak tanınan Ali Kemal Hut vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'ne düzenlenen cenaze namazına katılı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Ali Kemal Hut vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Camisi'ne düzenlenen cenaze namazına katıldı.
Cenazede açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Öncelikle şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Nereden? Kasımpaşa Camii Kebir'den tanıdım. Cami-i Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Ve tabii daha sonra hoca efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı. Ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazu da herhalde pek örnek yoktu. Öyle bir insandı. Rabbim sevgili Habibi'nin İbâül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrucem eylesin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim.
KURRA HAFIZ ALİ KEMAL HUT VEFAT ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı ve "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak tanınan Kurra Hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti.
Kurra Hafız Ali Kemal Hut'un vefatını İsmailağa Camii'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajıyla duyuruldu. Mesajda, Ali Kemal Hut'a Allah'tan rahmet, başta ailesi, yakınları ve talebeleri olmak üzere cemaat mensuplarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar