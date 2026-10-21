Mal varlığını aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli sıfatıyla soruşturulan Sarıgül'ün tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 22:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül hakkında yeni bir adli işlem gerçekleştirildi. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve Sarıgül'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emir Sarıgül tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."
Tutuklama talebi hakimlik tarafından değerlendirilecek
Emir Sarıgül hakkında yapılan tutuklama talebi, soruşturma sürecinde sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesine sunuldu. Hakimlik, ilgili mevzuat çerçevesinde tutuklama talebini inceleyerek karar verecek.
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Emir Sarıgül hakkında tutuklama talebi
Mal varlığını aklama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli sıfatıyla soruşturulan Sarıgül'ün tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emir Sarıgül hakkında yeni bir adli işlem gerçekleştirildi. Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve Sarıgül'ün tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini bildirdi.
Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emir Sarıgül tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."
Tutuklama talebi hakimlik tarafından değerlendirilecek
Emir Sarıgül hakkında yapılan tutuklama talebi, soruşturma sürecinde sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesine sunuldu. Hakimlik, ilgili mevzuat çerçevesinde tutuklama talebini inceleyerek karar verecek.
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