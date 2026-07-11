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Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:16
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 11:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı

Emine Erdoğan, soykırımın 31'inci yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Srebrenitsa'yı anmak, sadece yas tutmak değil, insanlığın bir daha aynı karanlığa sürüklenmemesi için vicdanı ayakta tutmaktır. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde hayattan koparılan Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."

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