Emine Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mücadele mesajı
Emine Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mücadele mesajı
Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 12:39
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Şiddetin hiçbir türüyle bir arada yaşamayı kabul edemeyiz. Zira şiddet, bilhassa kadına yönelik şiddet, bir canın incindiği yerden bütün insanlığı yaralar. Kadına kalkan her el, bütün bir toplumu derinden sarsar. İşte bu nedenle insan onurunu korumak, kadınıyla erkeğiyle hepimizin ortak meselesidir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, devletimizin kararlılığı etrafında toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini diliyorum."
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Emine Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mücadele mesajı
Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Kaynak: AA
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