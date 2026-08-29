Ege'de şer ittifakı! Anlaşma Tel Aviv'de imzalanacak
Ege'de şer ittifakı! Anlaşma Tel Aviv'de imzalanacak
Yunanistan, 'Aşil Kalkanı' adını verdiği hava savunma sistemi için İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk silah alıyor. Anlaşma, pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:50
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 08:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri karşısında denge arayışına giren Atina, Nisan 2026'da İsrail ile imzaladığı 750 milyon dolarlık çok namlulu roketatar (ÇNRA) anlaşmasının ardından, bu kez 'Aşil Kalkanı' için el sıkışacak.
Pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak 3,1 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' sözleşmesiyle Yunanistan, hava savunmasını tamamen İsrail teknolojisine emanet edecek.
Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerini kapsayan çok katmanlı ağ, yapay zeka entegrasyonuyla tehditleri maliyet odaklı imha edecek. Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
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Ege'de şer ittifakı! Anlaşma Tel Aviv'de imzalanacak
Yunanistan, 'Aşil Kalkanı' adını verdiği hava savunma sistemi için İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk silah alıyor. Anlaşma, pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak.
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri karşısında denge arayışına giren Atina, Nisan 2026'da İsrail ile imzaladığı 750 milyon dolarlık çok namlulu roketatar (ÇNRA) anlaşmasının ardından, bu kez 'Aşil Kalkanı' için el sıkışacak.
Pazartesi günü Tel Aviv'de imzalanacak 3,1 milyar euroluk 'Aşil Kalkanı' sözleşmesiyle Yunanistan, hava savunmasını tamamen İsrail teknolojisine emanet edecek.
Spyder, Barak MX ve David's Sling sistemlerini kapsayan çok katmanlı ağ, yapay zeka entegrasyonuyla tehditleri maliyet odaklı imha edecek. Anlaşmanın imzalanmasının ardından projenin 35 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
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