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Dilan Polat gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
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