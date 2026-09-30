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Dilan Polat gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı

Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:14
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 14:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Dilan Polat gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine Dilan Polat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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