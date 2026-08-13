Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM’nin bu hafta attığı adıma işaret ederek Türkiye’nin terör sorunundan kalıcı olarak kurtarılacağını belirtti. Sürecin bundan sonraki aşamalarında atılacak adımlar kamuoyunun gündeminde yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 13.08.2026 19:23
Haber Güncellenme Tarihi: 13.08.2026 19:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki buluşmaya ilişkin açıklamasında, üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşanan vatanın şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması için hayatını kaybeden şehitlerin yakınlarının devlete emanet olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar şehit yakınları ve gaziler için devletin imkânlarının seferber edildiğini kaydetti.
Erdoğan, bundan sonraki dönemde de devletin imkânları çerçevesinde gereken çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis adımına dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde TBMM’nin bu hafta önemli bir adım attığını belirtti.
Türkiye’nin gelinen aşamaya vatan evlatlarının mücadelesi, şehit ve gazi ailelerinin metaneti ile devletin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde ulaştığını ifade eden Erdoğan, sürecin sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla yürütüleceğini kaydetti.
Erdoğan, “İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız” ifadelerini kullandı.
Şehit yakınları ve gazilere destek sürecek
Erdoğan, şehit yakınları ile gazilere yönelik devlet desteğinin devam edeceğini belirterek, “Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında hem şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalar hem de Terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyen aşamaları öne çıktı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit yakınları ve gazilerle buluştu! Terörsüz Türkiye mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM’nin bu hafta attığı adıma işaret ederek Türkiye’nin terör sorunundan kalıcı olarak kurtarılacağını belirtti. Sürecin bundan sonraki aşamalarında atılacak adımlar kamuoyunun gündeminde yer alacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki buluşmaya ilişkin açıklamasında, üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşanan vatanın şehitlerin ve gazilerin emaneti olduğunu ifade etti.
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunması için hayatını kaybeden şehitlerin yakınlarının devlete emanet olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar şehit yakınları ve gaziler için devletin imkânlarının seferber edildiğini kaydetti.
Erdoğan, bundan sonraki dönemde de devletin imkânları çerçevesinde gereken çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.
Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis adımına dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde TBMM’nin bu hafta önemli bir adım attığını belirtti.
Türkiye’nin gelinen aşamaya vatan evlatlarının mücadelesi, şehit ve gazi ailelerinin metaneti ile devletin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde ulaştığını ifade eden Erdoğan, sürecin sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla yürütüleceğini kaydetti.
Erdoğan, “İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız” ifadelerini kullandı.
Şehit yakınları ve gazilere destek sürecek
Erdoğan, şehit yakınları ile gazilere yönelik devlet desteğinin devam edeceğini belirterek, “Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında hem şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalar hem de Terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyen aşamaları öne çıktı.
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