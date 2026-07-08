Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da çağrı yaptı: Savunmada kısıtlamalar kaldırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da çağrı yaptı: Savunmada kısıtlamalar kaldırılmalı
Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin “Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için savunma sanayi başta olmak üzere savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:20
Haber Güncellenme Tarihi: 08.07.2026 13:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:
* Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık.
* Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.
"DÜNYANIN İLK 10 ÜLKESİ ARASINA GİRDİK"
* Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
* İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde, taahhüt edilen tarihinden öncesinde karşılamış olacağız.
* İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.
"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KARA ORDUSUNA SAHİBİZ"
* Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada İttifak'ın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
* Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar'da ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekât, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak, tesisini öngördüğümüz İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
* NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
* Savunma Sanayi Forumu'nda bu mesajın hem endüstri hem de hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
"TRUMP'IN BARIŞ VİZYONUNU PAYLAŞIYORUZ"
* Özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir.
* Aklın ve mantığın emrettiği bir iş birliği modeli mümkünken, birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz suni bir bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun, Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
* Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyoruz.
* Ukrayna'yı desteklerken, Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HÜRMÜZ MESAJI
* İran krizinin çözüm yoluna girmesinde, sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum.
* Diplomatik çabalarımıza ilave olarak, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
* Bu vesileyle, Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere, ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.
* Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği Girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum.
* Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha vurguluyorum: Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükûnetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
* Son olarak, terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
* Ankara Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'da çağrı yaptı: Savunmada kısıtlamalar kaldırılmalı
Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin “Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için savunma sanayi başta olmak üzere savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları:
* Türkiye olarak 2030 yılından önce savunma harcamalarımızın oranını yüzde 3,5 düzeyine yükseltmek için tedbirlerimizi aldık.
* Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise şimdiden yüzde 1,5'luk bütçe payına ulaştık. Böylece yüzde 5 hedefine, Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.
"DÜNYANIN İLK 10 ÜLKESİ ARASINA GİRDİK"
* Kuşkusuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik.
* İttifakta bize tahsis edilen 361 yetenek hedefinin neredeyse tamamını 3 yıl içinde, taahhüt edilen tarihinden öncesinde karşılamış olacağız.
* İttifakımızda eksikliği en çok hissedilen hava ve füze savunma kabiliyetlerine Çelik Kubbe projemizle 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdık.
"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KARA ORDUSUNA SAHİBİZ"
* Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahip ülke olarak yeteneklerimizi ihtiyaç duyulan aşamada İttifak'ın hizmetine sunmanın gayretindeyiz.
* Kosova'da, Karadeniz'de, Baltıklar'da ve diğer coğrafyalarda ittifakın harekât, misyon ve tatbikatlarına katkı veren müttefiklerin başında geliyoruz. İHA ve SİHA'ları gerçek muharebe alanlarında başarıyla kullanan bir müttefik olarak, tesisini öngördüğümüz İnsansız Sistemlere Karşı Koyma Mükemmeliyet Merkezimizi NATO'ya akredite etmeyi temenni ediyoruz.
* NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma iş birliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
* Savunma Sanayi Forumu'nda bu mesajın hem endüstri hem de hükümet yetkilileri tarafından vurgulanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor.
"TRUMP'IN BARIŞ VİZYONUNU PAYLAŞIYORUZ"
* Özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Birliğin güvenlik alanındaki çabalarında azami fayda ancak ve ancak NATO ile gereksiz tekrarlardan kaçınılmasıyla mümkün olabilir.
* Aklın ve mantığın emrettiği bir iş birliği modeli mümkünken, birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz suni bir bölünmeye yol açacaktır. Bu tutumun, Sayın Genel Sekreter'in işaret ettiği transatlantik savunma sanayi altyapısına hizmet etmediği de açıktır.
* Ukrayna Savaşı'nda Sayın Trump'ın barış vizyonunu paylaşıyoruz.
* Ukrayna'yı desteklerken, Rusya'yı da barışa yönlendirecek şekilde iletişim kanallarımızdan istifade ediyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HÜRMÜZ MESAJI
* İran krizinin çözüm yoluna girmesinde, sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum.
* Diplomatik çabalarımıza ilave olarak, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi için gerekli katkıyı vermeye hazırız.
* Bu vesileyle, Türkiye'yi hedef alan füzelere karşı NATO unsurları tarafından sağlanan destek için Amerika ve İspanya başta olmak üzere, ilave hava savunma bataryaları konuşlandıran Almanya ve İtalya'ya teşekkürlerimizi ifade ediyorum.
* Konuşmamızı artırmamızın şart olduğuna inandığım İstanbul İşbirliği Girişimi mensubu ortaklarımızın bugün bizlerle olmalarını önemsiyorum.
* Orta Doğu'da kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha vurguluyorum: Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükûnetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum.
* Son olarak, terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
* Ankara Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, zirvenin hazırlıklarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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