SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çeşitli programlara katılacak.

Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:00
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 16:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına, Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak.

Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek ve Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılacak. Açılışta atlı dans gösterisi gerçekleştirilecek.

TDT devlet ve hükümet başkanlarıyla resmi akşam yemeği

Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle konuk TDT devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek resmi akşam yemeğine ev sahipliği yapacak.

Yemekte davetlileri Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği karşılayacak, salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve programa katılan devlet başkanlarının salona girişinde ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından marşlar çalınacak.

Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek. Törende, Caparov da hitapta bulunacak.

Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edilecek

Program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü, bu yılki sahibine takdim edilecek.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) dans gösterisi sunacak.

Yemekte, müzisyen Kıraç ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen de konser verecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver