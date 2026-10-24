Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İstiklal Madalyası verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve Soyadı
Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti
Madalyayla Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Birecik- Necip oğlu 1314 (1898) doğumlu Kellecioğullarından Er Yasin Şekerlisoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
Birecik- Necip oğlu 1314 (1898) doğumlu Kellecioğullarından Er Yasin Şekerlisoy
Alay 68, Tabur 3, Bölük 10,
Türkmen Dağı Taarruzunda Şehit
Fırka 57 Hücum Taburu
Sakarya Muhaberesinde Şehit
15'inci Fırka, 56'ncı Alay, 1'inci Tabur, 1'inci Bölük
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