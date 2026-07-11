Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 15:13
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 15:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
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