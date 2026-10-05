Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya kritik uzay çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya kritik uzay çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin açılışında Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzayın birkaç ülke arasında yürütülen bir mücadele alanı olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay görevi ve Somali’de kurulacak uzay limanına ilişkin son durumu paylaştı. Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesini artırmaya yönelik projelerde atılacak yeni adımlar programın gelecek aşamalarında takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 05.10.2026 18:03
Haber Güncellenme Tarihi: 05.10.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, uzayın tüm insanlığı ilgilendiren bir alan olduğunu belirterek ülkeler arasında iş birliğinin önemine dikkat çekti. Uzayın silahlanma yarışının parçası haline getirilmesini yanlış ve tehlikeli bulduğunu ifade eden Erdoğan, “Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Uzayı silahlanma yarışı haline getirmek yanlış ve tehlikelidir” dedi.
Bilim ve teknolojide yaşanan ilerlemelerin doğrudan yansıdığı kritik alanlardan birinin uzay olduğunu kaydeden Erdoğan, haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine kadar birçok alanda uzay teknolojilerinin önem taşıdığını söyledi.
Türkiye’nin uydu kapasitesine dikkat çekti
Türkiye’nin kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten ülkeler arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, Göktürk uydularıyla yer gözlem ve keşif kapasitesinin artırıldığını ifade etti.
TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B’nin uzaya gönderildiğini hatırlatan Erdoğan, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın ise 2024 yılında uzaya fırlatılarak hizmete alındığını aktardı.
Erdoğan ayrıca 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesiyle Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.
Milli Uzay Programı’nın hedefi Ay
Milli Uzay Programı’nın hedefinin Ay olduğunu açıklayan Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracının yerlilik oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye’nin önceki uzay projelerinde elde ettiği mühendislik tecrübesinin Ay görevinde de kullanıldığını kaydetti.
Somali’de uzay limanı için çalışmalar başladı
Uzayda kalıcı kapasite oluşturmak için uydu üretiminin yanı sıra uzaya bağımsız erişimin de önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu kapsamda Somali ile yürütülen projeye ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, “Somali’de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık” dedi. Projenin Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra Afrika kıtasındaki uzay ekosistemine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.
Erdoğan, uzay yarışının yalnızca birkaç ülke arasında yürütülen bir mücadele olarak görülmemesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin bu alandaki uluslararası iş birliğini sürdürme yaklaşımını vurguladı.
Teknofest kuşağının uzay çalışmalarına katkısı
Erdoğan, Türkiye’nin uzay hedeflerinde mühendisler, bilim insanları ve girişimcilerin rolüne de değindi. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Teknofest Güneydoğu’ya 81 il ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takımın başvurduğunu aktardı.
Gençlerin roket, uydu, yapay zeka ve uzay teknolojileri dahil farklı alanlarda projeler geliştirdiğini belirten Erdoğan, insan kaynağı ve teknoloji altyapısına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya kritik uzay çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin açılışında Türkiye’nin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzayın birkaç ülke arasında yürütülen bir mücadele alanı olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay görevi ve Somali’de kurulacak uzay limanına ilişkin son durumu paylaştı. Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesini artırmaya yönelik projelerde atılacak yeni adımlar programın gelecek aşamalarında takip edilecek.
Erdoğan, uzayın tüm insanlığı ilgilendiren bir alan olduğunu belirterek ülkeler arasında iş birliğinin önemine dikkat çekti. Uzayın silahlanma yarışının parçası haline getirilmesini yanlış ve tehlikeli bulduğunu ifade eden Erdoğan, “Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir. Uzayı silahlanma yarışı haline getirmek yanlış ve tehlikelidir” dedi.
Bilim ve teknolojide yaşanan ilerlemelerin doğrudan yansıdığı kritik alanlardan birinin uzay olduğunu kaydeden Erdoğan, haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine kadar birçok alanda uzay teknolojilerinin önem taşıdığını söyledi.
Türkiye’nin uydu kapasitesine dikkat çekti
Türkiye’nin kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten ülkeler arasında bulunduğunu belirten Erdoğan, Göktürk uydularıyla yer gözlem ve keşif kapasitesinin artırıldığını ifade etti.
TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B’nin uzaya gönderildiğini hatırlatan Erdoğan, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın ise 2024 yılında uzaya fırlatılarak hizmete alındığını aktardı.
Erdoğan ayrıca 2024 yılında Alper Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmesiyle Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun gerçekleştirildiğini belirtti.
Milli Uzay Programı’nın hedefi Ay
Milli Uzay Programı’nın hedefinin Ay olduğunu açıklayan Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracının yerlilik oranının yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye’nin önceki uzay projelerinde elde ettiği mühendislik tecrübesinin Ay görevinde de kullanıldığını kaydetti.
Somali’de uzay limanı için çalışmalar başladı
Uzayda kalıcı kapasite oluşturmak için uydu üretiminin yanı sıra uzaya bağımsız erişimin de önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu kapsamda Somali ile yürütülen projeye ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, “Somali’de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık” dedi. Projenin Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra Afrika kıtasındaki uzay ekosistemine katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.
Erdoğan, uzay yarışının yalnızca birkaç ülke arasında yürütülen bir mücadele olarak görülmemesi gerektiğini belirterek Türkiye’nin bu alandaki uluslararası iş birliğini sürdürme yaklaşımını vurguladı.
Teknofest kuşağının uzay çalışmalarına katkısı
Erdoğan, Türkiye’nin uzay hedeflerinde mühendisler, bilim insanları ve girişimcilerin rolüne de değindi. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Teknofest Güneydoğu’ya 81 il ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takımın başvurduğunu aktardı.
Gençlerin roket, uydu, yapay zeka ve uzay teknolojileri dahil farklı alanlarda projeler geliştirdiğini belirten Erdoğan, insan kaynağı ve teknoloji altyapısına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.
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