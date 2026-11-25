Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun heba edilmesine izin vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun heba edilmesine izin vermeyiz
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında gök ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz. Türkiye'nin önünde kırk yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda evelallah son derece kararlıyız.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 15:34
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 15:35
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum.
Elim kaza ile ilgili tahkikatlar başlamıştır. Araştırmalar tüm yönleri ile yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da, bu anlamlı program vesilesiyle sizleri milletin evinde, bu gazi mekânda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımıza iştirak eden tüm hanım kardeşlerime ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında milletimizin bin türlü badireyi atlatıp ayakta kalmasında destanlar yazan kadın kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.
Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz.
Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.
Şiddet sadece kadına el kaldırmak, vurmak değildir. Kadını bir meta olarak görmek, sosyal ve ekonomik hayattan, eğitimden yoksun bırakan her uygulama, bir şiddet türüdür. Cinsiyetsizleştirme politikaları da bir şiddet türüdür
Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini yok sayan bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya başlandı.
2012'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu devreye aldık. 2014'deki değişiklikle cinsel suçlar için ön görülen cezaları artırdık.
Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız
Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık.
Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında gök ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz.
Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir.
Türkiye'nin önünde kırk yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda evelallah son derece kararlıyız.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun heba edilmesine izin vermeyiz
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında gök ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz. Türkiye'nin önünde kırk yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda evelallah son derece kararlıyız.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum.
Elim kaza ile ilgili tahkikatlar başlamıştır. Araştırmalar tüm yönleri ile yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım'da, bu anlamlı program vesilesiyle sizleri milletin evinde, bu gazi mekânda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımıza iştirak eden tüm hanım kardeşlerime ve sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında milletimizin bin türlü badireyi atlatıp ayakta kalmasında destanlar yazan kadın kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.
Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Biz şiddete sıfır tolerans derken meseleye işte bu zaviyeden bakıyoruz. Ayrımcılık yapmıyor, ne şekilde tezahür ederse etsin ve kimden gelirse gelsin şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz.
Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır.
Şiddet sadece kadına el kaldırmak, vurmak değildir. Kadını bir meta olarak görmek, sosyal ve ekonomik hayattan, eğitimden yoksun bırakan her uygulama, bir şiddet türüdür. Cinsiyetsizleştirme politikaları da bir şiddet türüdür
Bizim mücadelemiz kadını değersiz gören, emeğini yok sayan bütün anlayışlarla, bütün uygulamalarladır. Kadına karşı şiddetle mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.
Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya başlandı.
2012'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu devreye aldık. 2014'deki değişiklikle cinsel suçlar için ön görülen cezaları artırdık.
Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız
Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık.
Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında gök ekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz. Biz Türkiye 2,3 trilyon dolarına ve on binlerce canına mal olan bu musibetten bir an önce kurtulsun istiyoruz.
Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin, güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir.
Türkiye'nin önünde kırk yıllık sorunu kalıcı biçimde çözme noktasında tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Cumhur İttifakı olarak bu fırsatın heba edilmesine kişisel kaprislere kurban edilmesine izin vermeyiz. Bunda evelallah son derece kararlıyız.
Kaynak: AA
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