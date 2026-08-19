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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran çatışmasında tek yol müzakere

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu ifade etti.

Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:17
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran çatışmasında tek yol müzakere

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade eden Erdoğan, Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dileklerini iletti.

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