Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) açıkladığı verilere göre sarsıntı, Tibet'in kuzeyindeki Nagqu kentine bağlı bir ilçede, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Türkiye saatiyle 17.33'te gerçekleştiği bildirilen depremin ardından can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çin Deprem Ağları Merkezinin paylaştığı bilgilere göre deprem, yerel saatle 22.33'te Tibet Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Nagqu kentine bağlı bir ilçede meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 7, odak derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.
Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ) de depremin büyüklüğünü 7 ve derinliğini 10 kilometre olarak bildirdi. İki kurumun açıkladığı ilk ölçümler, depremin büyüklüğü ve derinliği bakımından örtüştü.
Can kaybı ve hasara ilişkin açıklama yapılmadı
Depremin ardından bölgede can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin resmî bilgi paylaşılmadı. Sarsıntının yerleşim alanları üzerindeki etkisine yönelik doğrulanmış bir değerlendirme de açıklanmadı.
Tibet Platosu, yüksek rakımı nedeniyle dünyanın çatısı olarak adlandırılıyor. Bölge, Hindistan levhası ile Avrasya levhasının etkileşimi sonucunda oluşan tektonik yapısı nedeniyle deprem hareketliliğinin görüldüğü alanlar arasında bulunuyor.
Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedilmesi, sarsıntının yer kabuğunun görece sığ bir bölümünde meydana geldiğini gösteriyor. Ancak olası hasarın boyutu, merkez üssüne yakın yerleşimlerin konumu, yapı özellikleri ve yerel zemin koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişebiliyor.
Tibet 2025 yılında da yıkıcı deprem yaşamıştı
Tibet Özerk Bölgesi, 7 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremde de ağır kayıplar yaşamıştı. Bölgenin güneyindeki Şigatse kentine bağlı Tingri ilçesinde gerçekleşen deprem, CENC tarafından 6,8 büyüklüğünde ölçülmüştü.
Söz konusu depremde açıklanan verilere göre 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı. Deprem, Tibet'in güneyindeki yerleşim alanlarında ciddi hasara yol açmıştı.
2025 yılındaki deprem Şigatse bölgesinde meydana gelirken, yeni sarsıntının merkez üssü Tibet'in kuzeyindeki Nagqu olarak bildirildi. İki depremin aynı tektonik süreçle doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin resmî bir değerlendirme paylaşılmadı.
Depreme ilişkin yeni veriler bekleniyor
CENC ve GFZ tarafından açıklanan ilk ölçümlerde depremin büyüklüğü 7, derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Depremin ardından meydana gelmiş olabilecek artçı sarsıntılara ilişkin ise paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.
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Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) açıkladığı verilere göre sarsıntı, Tibet'in kuzeyindeki Nagqu kentine bağlı bir ilçede, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Türkiye saatiyle 17.33'te gerçekleştiği bildirilen depremin ardından can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.
Çin Deprem Ağları Merkezinin paylaştığı bilgilere göre deprem, yerel saatle 22.33'te Tibet Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Nagqu kentine bağlı bir ilçede meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 7, odak derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.
Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ) de depremin büyüklüğünü 7 ve derinliğini 10 kilometre olarak bildirdi. İki kurumun açıkladığı ilk ölçümler, depremin büyüklüğü ve derinliği bakımından örtüştü.
Can kaybı ve hasara ilişkin açıklama yapılmadı
Depremin ardından bölgede can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin resmî bilgi paylaşılmadı. Sarsıntının yerleşim alanları üzerindeki etkisine yönelik doğrulanmış bir değerlendirme de açıklanmadı.
Tibet Platosu, yüksek rakımı nedeniyle dünyanın çatısı olarak adlandırılıyor. Bölge, Hindistan levhası ile Avrasya levhasının etkileşimi sonucunda oluşan tektonik yapısı nedeniyle deprem hareketliliğinin görüldüğü alanlar arasında bulunuyor.
Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedilmesi, sarsıntının yer kabuğunun görece sığ bir bölümünde meydana geldiğini gösteriyor. Ancak olası hasarın boyutu, merkez üssüne yakın yerleşimlerin konumu, yapı özellikleri ve yerel zemin koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişebiliyor.
Tibet 2025 yılında da yıkıcı deprem yaşamıştı
Tibet Özerk Bölgesi, 7 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen depremde de ağır kayıplar yaşamıştı. Bölgenin güneyindeki Şigatse kentine bağlı Tingri ilçesinde gerçekleşen deprem, CENC tarafından 6,8 büyüklüğünde ölçülmüştü.
Söz konusu depremde açıklanan verilere göre 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı. Deprem, Tibet'in güneyindeki yerleşim alanlarında ciddi hasara yol açmıştı.
2025 yılındaki deprem Şigatse bölgesinde meydana gelirken, yeni sarsıntının merkez üssü Tibet'in kuzeyindeki Nagqu olarak bildirildi. İki depremin aynı tektonik süreçle doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin resmî bir değerlendirme paylaşılmadı.
Depreme ilişkin yeni veriler bekleniyor
CENC ve GFZ tarafından açıklanan ilk ölçümlerde depremin büyüklüğü 7, derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Depremin ardından meydana gelmiş olabilecek artçı sarsıntılara ilişkin ise paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.
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