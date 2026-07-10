CHP'nin şaibeli kongre davasında yeni gelişme! Gürsel Tekin ve heyeti için karar
CHP'nin şaibeli kongre davasında yeni gelişme! Gürsel Tekin ve heyeti için karar
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir kararının sürdürülmesine hükmetti. Ara karar doğrultusunda İl Başkanı Gürsel Tekin ve mevcut il yönetimi görevine devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 12:55
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 12:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılması ile kongrede alınan kararların iptali istemiyle açılan davanın görülmesine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya davacı Özlem Erkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan CHP Genel Başkanlığı vekili, dosyaya giren resmi yazılara ilişkin görüş sunabilmek için ek süre talebinde bulundu. Ayrıca ana davanın Yargıtay incelemesinde olduğunu belirten avukat, bu sürecin sonucunun beklenmesini istedi.
CHP Genel Başkanlığı adına yapılan açıklamada, daha önce ileri sürülen birleştirme ve yetkisizlik itirazlarından vazgeçildiği belirtilirken, mahkemenin tedbir kararını kaldırması halinde Genel Merkez tarafından İstanbul İl Yönetimi için atama yapılabileceği ifade edildi.
Davacı Özlem Erkan ise ara karara ilişkin değerlendirmeyi mahkemenin takdirine bıraktıklarını söyledi.
Mahkemeden iki haftalık süre
Mahkeme, taraflara mevcut tedbir kararının kaldırılması ya da değiştirilmesi yönünde beyanda bulunmaları için iki haftalık süre tanıdı. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay incelemesinden dönmesinin beklenmesine ve dosyanın son durumunun sorulmasına karar verdi.
Mevcut yönetim görevine devam edecek
Mahkeme, ara kararında daha önce uygulanan tedbir kararının devamına hükmetti. Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile mevcut il yönetimi, yargılama süreci tamamlanıncaya kadar görevlerini sürdürmeye devam edecek.
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CHP'nin şaibeli kongre davasında yeni gelişme! Gürsel Tekin ve heyeti için karar
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin açılan davada mahkeme, daha önce verilen tedbir kararının sürdürülmesine hükmetti. Ara karar doğrultusunda İl Başkanı Gürsel Tekin ve mevcut il yönetimi görevine devam edecek.
CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun görevden uzaklaştırılması ile kongrede alınan kararların iptali istemiyle açılan davanın görülmesine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi.
Duruşmaya davacı Özlem Erkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan CHP Genel Başkanlığı vekili, dosyaya giren resmi yazılara ilişkin görüş sunabilmek için ek süre talebinde bulundu. Ayrıca ana davanın Yargıtay incelemesinde olduğunu belirten avukat, bu sürecin sonucunun beklenmesini istedi.
CHP Genel Başkanlığı adına yapılan açıklamada, daha önce ileri sürülen birleştirme ve yetkisizlik itirazlarından vazgeçildiği belirtilirken, mahkemenin tedbir kararını kaldırması halinde Genel Merkez tarafından İstanbul İl Yönetimi için atama yapılabileceği ifade edildi.
Davacı Özlem Erkan ise ara karara ilişkin değerlendirmeyi mahkemenin takdirine bıraktıklarını söyledi.
Mahkemeden iki haftalık süre
Mahkeme, taraflara mevcut tedbir kararının kaldırılması ya da değiştirilmesi yönünde beyanda bulunmaları için iki haftalık süre tanıdı. Ayrıca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının Yargıtay incelemesinden dönmesinin beklenmesine ve dosyanın son durumunun sorulmasına karar verdi.
Mevcut yönetim görevine devam edecek
Mahkeme, ara kararında daha önce uygulanan tedbir kararının devamına hükmetti. Bu kararla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile mevcut il yönetimi, yargılama süreci tamamlanıncaya kadar görevlerini sürdürmeye devam edecek.
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