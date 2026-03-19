  • CHP'li belediyeye ait barınakta rezalet! Yavru köpek ölen kardeşini yedi

CHP'li belediyeye ait barınakta rezalet! Yavru köpek ölen kardeşini yedi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sokak hayvanları için hazırlanan Geçici Bakımevi'nde bir hayvanseverin kaydettiği anlarda, henüz 1.5 aylık olan yavru bir köpeğin, yeteri kadar beslenemediği için ölen kardeşini yediği görüldü.

Haber Giriş Tarihi: 19.03.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 19.03.2026 09:22
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediyeye ait barınakta rezalet! Yavru köpek ölen kardeşini yedi

Adana Çukurova'daki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sokak hayvanları için hazırlanan Geçici Bakımevi'nde 7 Şubat'ta çekilen görüntüler tepki çekti.

Hayvanları beslemek için bakımevine giden bir hayvanseverin kaydettiği o anlarda, henüz 1.5 aylık olan yavru bir köpeğin, yeteri kadar beslenemediği için ölen kardeşini yediği görüldü.

Geçici Bakımevi yönetimi, AKŞAM'a yaptığı açıklamada görüntülerin bakımevinde çekildiğini doğruladı. Yetkililer, olayı sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi.

