CHP'li belediyede büyük kopuş! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar
CHP'li belediyede büyük kopuş! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar
Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öte yandan AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un İBB Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 08:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.
AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.
Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.
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CHP'li belediyede büyük kopuş! İstifa edip AK Parti'ye katıldılar
Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li 6 belediye meclis üyesi istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Öte yandan AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un İBB Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.
Ataşehir Belediye Meclisi'nde CHP sıralarında görev yapan 6 meclis üyesi AK Parti'ye katıldı. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in rozetleri Yerel Gündemli Danışma Meclisi'nde takıldı.
AK Parti'ye katılan Oğuz Sarul'un Ataşehir Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi olarak da görev yaptığı belirtildi.
Ataşehir Belediyesi'nin güncel meclis üyesi listesinde söz konusu 6 isim CHP'li meclis üyeleri arasında yer alıyordu.
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