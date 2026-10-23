Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, fiilen çalışmadıkları halde 8 kişinin maaş aldığı belirlendi. Şüpheliler arasında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da yer aldığı ortaya çıktı
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde 2024, 2025 ve 2026'da gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada 19 Ekim'de operasyon düzenlendi.
51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.
İŞE GİTMEDEN MAAŞ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada, bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldıkları iddiaları da yer aldı. Bankamatik memuru 8 kişi hakkında işlem yapılırken, bu kişiler arasında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı Ezgi Aktürk'ün de bulunduğu öğrenildi.
Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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CHP'li başkanın kızı bankamatik memuru çıktı
Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, fiilen çalışmadıkları halde 8 kişinin maaş aldığı belirlendi. Şüpheliler arasında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da yer aldığı ortaya çıktı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde 2024, 2025 ve 2026'da gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada 19 Ekim'de operasyon düzenlendi.
51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.
İŞE GİTMEDEN MAAŞ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmada, bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldıkları iddiaları da yer aldı. Bankamatik memuru 8 kişi hakkında işlem yapılırken, bu kişiler arasında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı Ezgi Aktürk'ün de bulunduğu öğrenildi.
ÇUKUROVA BELEDİYESİNE YÖNELİK OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 49 ŞÜPHELİDEN 34'Ü TUTUKLANDI
Çukurova Belediyesindeki usulsüzlüklere yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve geçen dönemki Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 zanlı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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