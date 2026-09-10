CHP’den Mansur Yavaş’a mesaj: Katılmasını beklerdik
CHP’den Mansur Yavaş’a mesaj: Katılmasını beklerdik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından yaptığı “gereğini yapmaktan çekinmem” açıklaması siyasetin gündemine taşındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP üyesi bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak 9 Eylül’de düzenlenen parti etkinliğine katılmasını beklediklerini söyledi. Sarı ayrıca CHP’nin kongre takvimine ilişkin tarihleri açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 19:38
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 19:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin gündeminin Ankara olduğunu belirtti.
Ankara halkının kendisine verdiği görevin kentin sorunlarını çözmek ve yatırımları hayata geçirmek olduğunu ifade eden Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır” dedi.
Yavaş, siyasi tartışmalara ilişkin açıklamasında, “Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” ifadelerini kullandı.
CHP’den siyasi aidiyet vurgusu
Yavaş’ın açıklamalarının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, 9 Eylül’de gerçekleştirilen etkinliğe belediye başkanlarının özel olarak davet edilmediğini söyledi.
Etkinliğe ilişkin duyurunun CHP bünyesinde bulunan belediye başkanlarının özel kalemlerine iletildiğini aktaran Sarı, “Hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir” dedi.
Sarı, Mansur Yavaş’ın CHP’deki konumuna ilişkin, “Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani CHP'nin üyesidir. Dolayısıyla CHP'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasi aidiyeti de CHP'dedir” ifadelerini kullandı.
"Katılmasını beklerdik"
CHP Sözcüsü Sarı, 9 Eylül tarihinin kamuoyundaki tartışmalarda etkili olduğunu ifade ederek Yavaş’ın parti etkinliğine katılımına ilişkin beklentilerini de açıkladı.
Sarı, “Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe, Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik” dedi.
CHP’de kongre süreci başladı
Müslim Sarı, açıklamasında CHP’nin kongre takvimine ilişkin tarihlere de yer verdi. Parti örgütünün karar mekanizmalarında daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirten Sarı, kongre sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Açıklanan takvime göre il ve ilçe kongrelerine yönelik delege seçimleri 11 Kasım 2026’da başlayacak. İlçe kongrelerinin başlangıç tarihi ise 12 Aralık 2026 olarak belirlendi.
İl kongreleri 16 Ocak’ta başlayacak
İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongreleri 16 Ocak 2027’de başlayacak. Sarı’nın açıkladığı takvime göre CHP’nin il ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat 2027 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.
Bu tarihin ardından CHP Parti Meclisi toplanarak kurultay tarihini belirleyecek. Böylece kongre sürecinin ilerleyen aşamalarında Parti Meclisi’nin açıklayacağı kurultay tarihi partinin siyasi takviminde takip edilecek başlıklardan biri olacak.
Mahkeme sürecine ilişkin beklentisini açıkladı
Sarı, CHP hakkında devam eden mahkeme sürecine de değindi. Kongre takvimi devam ederken ilgili kararın kesinleşmesini beklediklerini ifade eden Sarı, “O süre içerisinde karar kesinleşmiş olacak, öyle bir beklentimiz var. Kesinleşince Parti Meclisimizi toplayıp kesinleştireceğiz” dedi.
Sarı ayrıca CHP’den ayrılan veya başka partilere geçen isimlere parti içindeki siyasi mücadeleye yeniden katılmaları yönünde çağrıda bulundu.
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CHP’den Mansur Yavaş’a mesaj: Katılmasını beklerdik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından yaptığı “gereğini yapmaktan çekinmem” açıklaması siyasetin gündemine taşındı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş’ın CHP üyesi bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak 9 Eylül’de düzenlenen parti etkinliğine katılmasını beklediklerini söyledi. Sarı ayrıca CHP’nin kongre takvimine ilişkin tarihleri açıkladı.
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin gündeminin Ankara olduğunu belirtti.
Ankara halkının kendisine verdiği görevin kentin sorunlarını çözmek ve yatırımları hayata geçirmek olduğunu ifade eden Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır” dedi.
Yavaş, siyasi tartışmalara ilişkin açıklamasında, “Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” ifadelerini kullandı.
CHP’den siyasi aidiyet vurgusu
Yavaş’ın açıklamalarının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, 9 Eylül’de gerçekleştirilen etkinliğe belediye başkanlarının özel olarak davet edilmediğini söyledi.
Etkinliğe ilişkin duyurunun CHP bünyesinde bulunan belediye başkanlarının özel kalemlerine iletildiğini aktaran Sarı, “Hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir” dedi.
Sarı, Mansur Yavaş’ın CHP’deki konumuna ilişkin, “Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani CHP'nin üyesidir. Dolayısıyla CHP'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasi aidiyeti de CHP'dedir” ifadelerini kullandı.
"Katılmasını beklerdik"
CHP Sözcüsü Sarı, 9 Eylül tarihinin kamuoyundaki tartışmalarda etkili olduğunu ifade ederek Yavaş’ın parti etkinliğine katılımına ilişkin beklentilerini de açıkladı.
Sarı, “Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe, Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik” dedi.
CHP’de kongre süreci başladı
Müslim Sarı, açıklamasında CHP’nin kongre takvimine ilişkin tarihlere de yer verdi. Parti örgütünün karar mekanizmalarında daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirten Sarı, kongre sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Açıklanan takvime göre il ve ilçe kongrelerine yönelik delege seçimleri 11 Kasım 2026’da başlayacak. İlçe kongrelerinin başlangıç tarihi ise 12 Aralık 2026 olarak belirlendi.
İl kongreleri 16 Ocak’ta başlayacak
İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongreleri 16 Ocak 2027’de başlayacak. Sarı’nın açıkladığı takvime göre CHP’nin il ve ilçe kongrelerinin 14 Şubat 2027 itibarıyla tamamlanması planlanıyor.
Bu tarihin ardından CHP Parti Meclisi toplanarak kurultay tarihini belirleyecek. Böylece kongre sürecinin ilerleyen aşamalarında Parti Meclisi’nin açıklayacağı kurultay tarihi partinin siyasi takviminde takip edilecek başlıklardan biri olacak.
Mahkeme sürecine ilişkin beklentisini açıkladı
Sarı, CHP hakkında devam eden mahkeme sürecine de değindi. Kongre takvimi devam ederken ilgili kararın kesinleşmesini beklediklerini ifade eden Sarı, “O süre içerisinde karar kesinleşmiş olacak, öyle bir beklentimiz var. Kesinleşince Parti Meclisimizi toplayıp kesinleştireceğiz” dedi.
Sarı ayrıca CHP’den ayrılan veya başka partilere geçen isimlere parti içindeki siyasi mücadeleye yeniden katılmaları yönünde çağrıda bulundu.
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