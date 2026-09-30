CHP’de belediye başkanları için dikkat çeken karar
CHP’de belediye başkanları için dikkat çeken karar
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin bazı belediye başkanları hakkında aldığı disiplin kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun kesin çıkarma istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik hakkında da aynı yönde karar alındığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 18:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sarı’nın açıklamasına göre Mesut Kösedağı, Alper Yeğin ve Mustafa Oktay Aksu hakkında kesin çıkarma istemiyle disiplin süreci başlatıldı.
Sarı, kararın gerekçesine ilişkin açıklamasında CHP üyesiyken başka bir siyasi parti için çalışmanın disiplin suçu olduğunu ifade etti.
Müslim Sarı’dan disiplin açıklaması
CHP Sözcüsü Sarı, “CHP'nin üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak disiplin suçudur, hiç kimse bundan azade değildir” ifadelerini kullandı.
Sarı ayrıca parti üyesi bir kişinin başka bir siyasi partinin genel başkanına “Genel Başkanım” şeklinde hitap edemeyeceğini söyledi.
Konyaaltı ve Alanya için de karar
Açıklamada İstanbul’daki üç belediye başkanının yanı sıra Antalya’dan iki belediye başkanına ilişkin karar da yer aldı.
Sarı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in de aynı şekilde disipline sevk edildiğini açıkladı.
Disiplin süreci takip edilecek
Sarı’nın açıklamasındaki “kesin çıkarma istemiyle disipline sevk” ifadesi, doğrudan kesinleşmiş ihraç kararıyla aynı anlamı taşımıyor. İlgili belediye başkanları hakkındaki nihai parti kararının disiplin sürecinin ardından netleşmesi gerekiyor.
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CHP’de belediye başkanları için dikkat çeken karar
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin bazı belediye başkanları hakkında aldığı disiplin kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’nun kesin çıkarma istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini söyledi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik hakkında da aynı yönde karar alındığını belirtti.
Sarı’nın açıklamasına göre Mesut Kösedağı, Alper Yeğin ve Mustafa Oktay Aksu hakkında kesin çıkarma istemiyle disiplin süreci başlatıldı.
Sarı, kararın gerekçesine ilişkin açıklamasında CHP üyesiyken başka bir siyasi parti için çalışmanın disiplin suçu olduğunu ifade etti.
Müslim Sarı’dan disiplin açıklaması
CHP Sözcüsü Sarı, “CHP'nin üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak disiplin suçudur, hiç kimse bundan azade değildir” ifadelerini kullandı.
Sarı ayrıca parti üyesi bir kişinin başka bir siyasi partinin genel başkanına “Genel Başkanım” şeklinde hitap edemeyeceğini söyledi.
Konyaaltı ve Alanya için de karar
Açıklamada İstanbul’daki üç belediye başkanının yanı sıra Antalya’dan iki belediye başkanına ilişkin karar da yer aldı.
Sarı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in de aynı şekilde disipline sevk edildiğini açıkladı.
Disiplin süreci takip edilecek
Sarı’nın açıklamasındaki “kesin çıkarma istemiyle disipline sevk” ifadesi, doğrudan kesinleşmiş ihraç kararıyla aynı anlamı taşımıyor. İlgili belediye başkanları hakkındaki nihai parti kararının disiplin sürecinin ardından netleşmesi gerekiyor.
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