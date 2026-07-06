Silivri'de görülen davada İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Tele1'e yönelik kayyım kararının kaldırılması talebini reddetti. Dava 29 Eylül 2026 tarihine ertelendi.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 21:13
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 21:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Duruşmanın ilk saatlerinde celse arasında değişen duruşma savcısı, dört sanığın tutukluluklarının devamı yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti de aynı doğrultuda ara karar verdi.
Gün boyunca aynı tarihe denk gelen üç ayrı davada yargılanan Ekrem İmamoğlu, casusluk davası ile diploma davası arasında duruşma salonları arasında gidip geldi. Mahkeme, avukatının talebi üzerine İmamoğlu'nun diploma davasına katılmasına izin verdi.
Duruşmada Merdan Yanardağ, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve avukatları savunmalarını yaptı. Savunmalarda iddianamenin somut delile dayanmadığı, casusluk suçlamalarının hukuki temelden yoksun olduğu ve tahliye talepleri dile getirildi.
Ekrem İmamoğlu da savunmasında mahkeme heyeti ve savcının değişmesini eleştirirken, hakkında yöneltilen casusluk suçlamalarını reddetti. İmamoğlu, yargılamanın siyasi nitelik taşıdığını savundu ve tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti.
Tanık olarak dinlenen Lale Uğuzay ise Merdan Yanardağ hakkında ileri sürülen bazı iddiaları reddetti. Hüseyin Gün de savunmasında casusluk suçlamalarını kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme, tanıkların güncel adreslerinin tespit edilmesine yönelik işlemlerin sürdürülmesine karar verirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 29 Eylül 2026'ya bırakıldı.
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Casusluk davasında ara karar açıklandı
Silivri'de görülen davada İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca Tele1'e yönelik kayyım kararının kaldırılması talebini reddetti. Dava 29 Eylül 2026 tarihine ertelendi.
Duruşmanın ilk saatlerinde celse arasında değişen duruşma savcısı, dört sanığın tutukluluklarının devamı yönünde mütalaa sundu. Mahkeme heyeti de aynı doğrultuda ara karar verdi.
Gün boyunca aynı tarihe denk gelen üç ayrı davada yargılanan Ekrem İmamoğlu, casusluk davası ile diploma davası arasında duruşma salonları arasında gidip geldi. Mahkeme, avukatının talebi üzerine İmamoğlu'nun diploma davasına katılmasına izin verdi.
Duruşmada Merdan Yanardağ, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve avukatları savunmalarını yaptı. Savunmalarda iddianamenin somut delile dayanmadığı, casusluk suçlamalarının hukuki temelden yoksun olduğu ve tahliye talepleri dile getirildi.
Ekrem İmamoğlu da savunmasında mahkeme heyeti ve savcının değişmesini eleştirirken, hakkında yöneltilen casusluk suçlamalarını reddetti. İmamoğlu, yargılamanın siyasi nitelik taşıdığını savundu ve tutukluluğunun kaldırılmasını talep etti.
Tanık olarak dinlenen Lale Uğuzay ise Merdan Yanardağ hakkında ileri sürülen bazı iddiaları reddetti. Hüseyin Gün de savunmasında casusluk suçlamalarını kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme, tanıkların güncel adreslerinin tespit edilmesine yönelik işlemlerin sürdürülmesine karar verirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 29 Eylül 2026'ya bırakıldı.
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