Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyonc
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyonc
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Halk TV'yi Fonlama Operasyonu' olarak bilinen ve 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmanın 3. dalga operasyonunda, aralarında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında olan Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu belirtiliyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 12:54
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 13:08
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Halk TV spikerleri Özge Ece Üner Bayramoğlu ve Deniz Bayramoğlu’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin rüşvet karşılığında alındığı iddia edildi. Şirket aracılığıyla Halk TV ile bağlantılı şirket ve kişilerin hesaplarına para aktarıldığı, bu transferlerin farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Naylon fatura ve gerçeğe aykırı ödeme iddiaları
Soruşturma dosyasında, Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı iddiasına yer verildi. Gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları karşılığında yüzde 12-14 oranında komisyon verildiği, Bustech adına fiktif işlemler ve naylon faturalar düzenlendiği ileri sürüldü.
Dosyadaki iddialara göre, düzenlenen faturalar karşılığında firmalara verilmesi gereken çekler Halk TV kasasında ele geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bustech'e hak ediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan nakit olarak çekildiği iddia edildi.
Aylık 1 milyon 650 bin liralık ödeme iddiası
Soruşturma dosyasında, Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu ile eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira tutarında gayriresmî ödeme yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldı.
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları dosyada
Soruşturmada gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına da yer verildi. İddialara göre, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen araç bakım, onarım ve temizlik işleri ihaleleri usulsüz şekilde alındı.
İhale ve hak ediş süreçlerinde sorumlu kişilere Mahiroğlu'nun talimatıyla elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği ileri sürüldü. Savcılık açıklamasında, rüşvet iddialarının para fotoğrafları, miktar bilgileri, verildiği öne sürülen yerlere ilişkin HTS baz kayıtları ve etkin pişmanlık beyanları üzerinden değerlendirildiği belirtildi.
12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi
Soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin firari olduğu, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Halk TV spikerleri Özge Ece Üner Bayramoğlu ve Deniz Bayramoğlu, Bustech yöneticileri Haydar Rüzgar ve Ahmet Keçiyokuşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu ile aynı dairede görevli Aşkın Tahan yer aldı.
Operasyon kapsamında ayrıca Korganlar isimli firmanın sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firmasının sahibi Hamza Okuyucu ve Bustech Satın Alma Müdürü Halit Akın da gözaltına alındı.
Esbakım firmasının sahibi Emre Kaya'nın firari olduğu, Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında bulunduğu belirtildi. Repar firmasının sahibi Recep Ersü'nün ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu kaydedildi.
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga operasyonc
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Halk TV'yi Fonlama Operasyonu' olarak bilinen ve 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturmanın 3. dalga operasyonunda, aralarında Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu, eşi Deniz Bayramoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında olan Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu belirtiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Halk TV spikerleri Özge Ece Üner Bayramoğlu ve Deniz Bayramoğlu’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin rüşvet karşılığında alındığı iddia edildi. Şirket aracılığıyla Halk TV ile bağlantılı şirket ve kişilerin hesaplarına para aktarıldığı, bu transferlerin farklı hesaplar üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Naylon fatura ve gerçeğe aykırı ödeme iddiaları
Soruşturma dosyasında, Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapıldığı iddiasına yer verildi. Gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları karşılığında yüzde 12-14 oranında komisyon verildiği, Bustech adına fiktif işlemler ve naylon faturalar düzenlendiği ileri sürüldü.
Dosyadaki iddialara göre, düzenlenen faturalar karşılığında firmalara verilmesi gereken çekler Halk TV kasasında ele geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bustech'e hak ediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan nakit olarak çekildiği iddia edildi.
Aylık 1 milyon 650 bin liralık ödeme iddiası
Soruşturma dosyasında, Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu ile eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin lira tutarında gayriresmî ödeme yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptırıldı.
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanları dosyada
Soruşturmada gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına da yer verildi. İddialara göre, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen araç bakım, onarım ve temizlik işleri ihaleleri usulsüz şekilde alındı.
İhale ve hak ediş süreçlerinde sorumlu kişilere Mahiroğlu'nun talimatıyla elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği ileri sürüldü. Savcılık açıklamasında, rüşvet iddialarının para fotoğrafları, miktar bilgileri, verildiği öne sürülen yerlere ilişkin HTS baz kayıtları ve etkin pişmanlık beyanları üzerinden değerlendirildiği belirtildi.
12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi
Soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin firari olduğu, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında Halk TV spikerleri Özge Ece Üner Bayramoğlu ve Deniz Bayramoğlu, Bustech yöneticileri Haydar Rüzgar ve Ahmet Keçiyokuşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu ile aynı dairede görevli Aşkın Tahan yer aldı.
Operasyon kapsamında ayrıca Korganlar isimli firmanın sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firmasının sahibi Hamza Okuyucu ve Bustech Satın Alma Müdürü Halit Akın da gözaltına alındı.
Esbakım firmasının sahibi Emre Kaya'nın firari olduğu, Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz'un yurt dışında bulunduğu belirtildi. Repar firmasının sahibi Recep Ersü'nün ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu kaydedildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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