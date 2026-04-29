Bursa'da silahlı saldırıda genç avukat hayatını kaybetti
İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı otomobilden yolda yürüyen kişilere silahla ateş açılması neticesinde Elif Çalışkan (40) ve avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 15:49
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 15:50
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi.
Yaralı şahıslar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ağır durumda olan Kocaefe, tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Yaralanan Çalışkan'ın ise hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.
Jandarma ekipleri tarafından yürütülen incelemelerde, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir husumet olduğu, hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlığını yaptığı belirlendi.
Jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra araçla olay yerinden uzaklaştıkları anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu belirtilen Kocaefe'nin cenazesinin Bursa'da defnedileceği öğrenildi.
Adalet Bakanı Gürlek: Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Avukat Hatice Kocaefe'nin vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.
Avukatların, yargı sisteminin temel taşlarından biri olarak adaletin tesisinde kritik bir görev üstlendiklerini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir. Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek. Savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir."
