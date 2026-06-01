İzmir Buca Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 08:12
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 09:18
Haber Merkezi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi.
Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor.
Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.
Buca Belediyesi'ne operasyon
