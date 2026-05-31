Tatilin son gününde İstanbul'da açık alanlara ilgi arttı
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde etkili olan güzel havayı değerlendirmek için sahil ve yeşil alanlara yöneldi. Kent genelinde birçok sahil şeridi, park ve mesire alanında yoğunluk oluşurken, vatandaşlar yürüyüş, spor ve piknik yaparak vakit geçirdi.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:25
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 16:26
İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri Kartal ile Maltepe arasında bulunan Dragos sahili oldu. Bölgeye gelen vatandaşlar deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı ve aileleriyle vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri masa ve sandalyelerle piknik yaparken, bazıları çim alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise oyun alanlarında vakit geçirirken bisiklet ve paten sürdü.
Kabataş çevresinde hareketlilik arttı
Kabataş sahili ile çevresindeki park ve kafelerde öğle saatlerinden itibaren yoğunluk gözlendi. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşların yanı sıra balık tutanlar da dikkat çekti.
Aileler çocuklarıyla birlikte park ve yeşil alanlarda zaman geçirirken, bazı vatandaşlar çim alanlarda dinlenerek güzel havanın tadını çıkardı.
Büyükçekmece sahilinde denize girenler oldu
Büyükçekmece sahiline gelen vatandaşlar, sıcak havanın etkisiyle denizde serinlemeyi tercih etti. Sahilde yürüyüş yapan ve sporla ilgilenenlerin yanı sıra çeşitli açık hava aktiviteleri de gerçekleştirildi.
Çocuklar bisiklet ve skuter sürerken plajda oyun oynadı. Bazı vatandaşlar kamp sandalyelerinde dinlenirken, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaptı.
