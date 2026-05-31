Dünyada ilk olacak: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Dünyada ilk olacak: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay’da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İskenderun Limanı’na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını açıkladı. Proje kapsamında ulaşım sürelerinin önemli ölçüde azalacağını belirten Uraloğlu, Amik Ovası’na erişimin yaklaşık 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 14:30
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 14:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tünelinin inşa edileceğini bildirdi. Toplam uzunluğu 60 kilometreye ulaşacak tünellerin, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olarak planlandığını ifade etti.
Projede demiryolu hattının 55 kilometre, dört şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda tasarlandığını kaydeden Uraloğlu, ilk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini belirtti.
Ulaşım mesafeleri önemli ölçüde kısalacak
Proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezlerinin İskenderun Limanı’na daha hızlı erişim sağlayacağını belirten Uraloğlu, mevcut güzergâhlarda önemli mesafe avantajları elde edileceğini söyledi.
Açıklanan verilere göre Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre ve Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergâhı 20,6 kilometre kısalacak. Dörtyol-Kırıkhan-Hassa hattında ise ulaşım mesafesi 53,4 kilometre azalacak. Payas-Fevzipaşa demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlanacak.
İskenderun Limanı'nın hinterlandı genişleyecek
Uraloğlu, projenin Türkiye’nin üretim gücünü limanlara daha hızlı ulaştıracağını belirterek Amik Ovası’nın tarımsal üretimi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi ve ihracat kapasitesinin İskenderun Limanı’na daha kısa sürede erişeceğini ifade etti.
Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydeden Uraloğlu, limanın Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunun da güçleneceğini söyledi.
Afetlere dayanıklı ulaşım altyapısı kurulacak
Proje kapsamında deprem dayanımlı yeni karayolu ve demiryolu altyapılarının oluşturulacağını belirten Uraloğlu, afet durumlarında kesintisiz ulaşım kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
İskenderun Körfezi çevresindeki mevcut ve planlanan liman yatırımlarının lojistik kapasitesine katkı sağlayacak proje ile Hassa bölgesinin yeni depolama ve lojistik alanlarıyla ekonomik açıdan önemli bir merkez haline gelmesi öngörülüyor.
Finansman süreci tamamlandı
Bakan Uraloğlu, Societe Generale liderliğinde gerçekleştirilen kredi anlaşmaları kapsamında toplam 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını açıkladı.
Kredi sözleşmesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini belirten Uraloğlu, yer tesliminin tamamlandığını ve mobilizasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Projede güzergâh optimizasyonlarının tamamlandığını, kamulaştırma süreçleri ile tünel projelerinin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dünyada ilk olacak: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay’da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni İskenderun Limanı’na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını açıkladı. Proje kapsamında ulaşım sürelerinin önemli ölçüde azalacağını belirten Uraloğlu, Amik Ovası’na erişimin yaklaşık 1 saatten 5 dakikaya düşeceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Amanos Dağları’nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda iki karayolu ve bir demiryolu tünelinin inşa edileceğini bildirdi. Toplam uzunluğu 60 kilometreye ulaşacak tünellerin, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olarak planlandığını ifade etti.
Projede demiryolu hattının 55 kilometre, dört şeritli otoyolun ise 25 kilometre uzunluğunda tasarlandığını kaydeden Uraloğlu, ilk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının hayata geçirileceğini belirtti.
Ulaşım mesafeleri önemli ölçüde kısalacak
Proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezlerinin İskenderun Limanı’na daha hızlı erişim sağlayacağını belirten Uraloğlu, mevcut güzergâhlarda önemli mesafe avantajları elde edileceğini söyledi.
Açıklanan verilere göre Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergâhı 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol güzergâhı 15,27 kilometre ve Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergâhı 20,6 kilometre kısalacak. Dörtyol-Kırıkhan-Hassa hattında ise ulaşım mesafesi 53,4 kilometre azalacak. Payas-Fevzipaşa demiryolu hattında da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlanacak.
İskenderun Limanı'nın hinterlandı genişleyecek
Uraloğlu, projenin Türkiye’nin üretim gücünü limanlara daha hızlı ulaştıracağını belirterek Amik Ovası’nın tarımsal üretimi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanayi ve ihracat kapasitesinin İskenderun Limanı’na daha kısa sürede erişeceğini ifade etti.
Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki üretim merkezlerinin İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını kaydeden Uraloğlu, limanın Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunun da güçleneceğini söyledi.
Afetlere dayanıklı ulaşım altyapısı kurulacak
Proje kapsamında deprem dayanımlı yeni karayolu ve demiryolu altyapılarının oluşturulacağını belirten Uraloğlu, afet durumlarında kesintisiz ulaşım kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
İskenderun Körfezi çevresindeki mevcut ve planlanan liman yatırımlarının lojistik kapasitesine katkı sağlayacak proje ile Hassa bölgesinin yeni depolama ve lojistik alanlarıyla ekonomik açıdan önemli bir merkez haline gelmesi öngörülüyor.
Finansman süreci tamamlandı
Bakan Uraloğlu, Societe Generale liderliğinde gerçekleştirilen kredi anlaşmaları kapsamında toplam 1,55 milyar avroluk finansman sağlandığını açıkladı.
Kredi sözleşmesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdiğini belirten Uraloğlu, yer tesliminin tamamlandığını ve mobilizasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Projede güzergâh optimizasyonlarının tamamlandığını, kamulaştırma süreçleri ile tünel projelerinin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Çok Okunanlar