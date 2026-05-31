Salı günü grup toplantısı olacak mı? CHP’li Murat Emir’den yeni açıklama
CHP’de grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir konuya ilişkin açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine gönderdiği yazının ardından gündeme gelen salı günkü grup toplantısı konusunda konuşan Emir, mevcut uygulamada olağan sürecin devam ettiğini belirtti. CHP’de önümüzdeki günlerde grup yönetiminin atacağı adımlar yakından takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 31.05.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 31.05.2026 13:14
Mahkeme kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine gönderdiği yazıda grup toplantısı tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etmişti. Yazıda, “Bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadeleri yer almıştı.
Söz konusu açıklama, TBMM’de salı günü CHP grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.
MYK toplantısı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında TBMM’de toplandı. Toplantı, Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Parti yönetimindeki gelişmeler ve Meclis çalışmaları gündemdeki başlıklar arasında yer aldı.
Murat Emir’den grup toplantısı açıklaması
Gazetecilerin “Salı günü grup toplantısı olacak mı?” sorusunu yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu sorunun gündeme gelmesine şaşırdığını söyledi.
Emir, “Bu sorunun sorulmasına bile şaşırıyorum. Yönetmeliğimize göre de, tüzüğümüze göre de, Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurulu’nun saatini, gündemini ve gününü belirleyerek yapar” ifadelerini kullandı.
“Önümüzdeki salının diğer salılardan farkı yok”
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamasında parti içindeki uygulamanın uzun yıllardır aynı şekilde sürdüğünü belirtti.
Emir, “Bu gelenek ve bu yasal zemin 100 yıllık partide yıllardır var. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yok” dedi.
