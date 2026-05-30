KAAN, Eurofighter ve yenilenen F-16'lar 2030 hesaplarını bozdu
KAAN, Eurofighter ve yenilenen F-16'lar 2030 hesaplarını bozdu
Türk ve Yunan hava kuvvetlerinin 2030 yılına farklı savaş uçakları kombinasyonuyla girdiğini yazan Yunan basını Ege'de büyük bir hava düellosunun yaşandığını kaydetti. Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 filosu, Eurofighter tedariki, KAAN projesi ve güçlü savunma sanayii altyapısıyla hava gücünü önemli ölçüde artıracağı belirtilen haberde Eurofighterların Meteor füzesiyle TSK envanterine girecek olmasının Atina'da en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiği vurgulandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin sayısal üstünlüğünü koruyacağı ve bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine sahip olacağı ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.05.2026 14:29
Haber Güncellenme Tarihi: 30.05.2026 14:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunan basınında yayımlanan bir analizde, 2030 yılına doğru Türkiye ve Yunanistan arasındaki hava gücü rekabeti mercek altına alınırken, Ankara'nın sahip olduğu sayısal üstünlük ve savunma sanayiindeki gelişimin dengelerde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı.
OnAlert tarafından yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da bölgedeki en büyük savaş uçağı filosuna sahip ülkelerden biri olmayı sürdüreceği belirtildi. Analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan F-16 filosunun modernizasyon çalışmalarının hava gücüne önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.
EUROFİGHTER'A DİKKAT ÇEKTİLER
Analizde özellikle Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı Eurofighter Typhoon Tranche 4+ savaş uçaklarına dikkat çekildi. AESA radarıyla donatılacak bu platformların Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterildiği belirtilirken, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı değerlendirmesi yapıldı.
Haberde, Türkiye'nin yerli savunma sanayiine yaptığı yatırımların da hava gücü açısından önemli bir avantaj oluşturduğu ifade edildi. Güçlü sanayi altyapısının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu sistemleri daha bağımsız şekilde geliştirmesine imkan sağladığına dikkat çekildi.
Analizde, milli muharip uçak KAAN'ın 2030 yılına kadar hizmete girmesinin beklendiği belirtilirken, projenin Türkiye'nin uzun vadeli hava gücü vizyonunun en önemli unsurlarından biri olduğu kaydedildi.
Yunan basınına göre 2030'a gelindiğinde Türkiye, modernize edilmiş geniş F-16 filosu, envantere girmesi beklenen Eurofighter savaş uçakları, ilk KAAN platformları ve güçlü yerli savunma sanayii desteğiyle bugüne kadar sahip olduğu en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine ulaşmış olacak.
Değerlendirmede, Ege'deki hava rekabetinin artık yalnızca savaş uçaklarının sayısıyla değil, teknoloji, ağ destekli harekat kabiliyeti ve savunma sanayi altyapısıyla şekilleneceği vurgulanırken, Türkiye'nin bu alanlardaki yatırımlarının bölgesel güç dengelerinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
KAAN, Eurofighter ve yenilenen F-16'lar 2030 hesaplarını bozdu
Türk ve Yunan hava kuvvetlerinin 2030 yılına farklı savaş uçakları kombinasyonuyla girdiğini yazan Yunan basını Ege'de büyük bir hava düellosunun yaşandığını kaydetti. Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 filosu, Eurofighter tedariki, KAAN projesi ve güçlü savunma sanayii altyapısıyla hava gücünü önemli ölçüde artıracağı belirtilen haberde Eurofighterların Meteor füzesiyle TSK envanterine girecek olmasının Atina'da en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiği vurgulandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin sayısal üstünlüğünü koruyacağı ve bölgedeki en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine sahip olacağı ifade edildi.
Yunan basınında yayımlanan bir analizde, 2030 yılına doğru Türkiye ve Yunanistan arasındaki hava gücü rekabeti mercek altına alınırken, Ankara'nın sahip olduğu sayısal üstünlük ve savunma sanayiindeki gelişimin dengelerde belirleyici rol oynayacağı vurgulandı.
OnAlert tarafından yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da bölgedeki en büyük savaş uçağı filosuna sahip ülkelerden biri olmayı sürdüreceği belirtildi. Analizde, Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturan F-16 filosunun modernizasyon çalışmalarının hava gücüne önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.
EUROFİGHTER'A DİKKAT ÇEKTİLER
Analizde özellikle Türkiye'nin tedarik etmeyi planladığı Eurofighter Typhoon Tranche 4+ savaş uçaklarına dikkat çekildi. AESA radarıyla donatılacak bu platformların Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterildiği belirtilirken, Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı değerlendirmesi yapıldı.
Haberde, Türkiye'nin yerli savunma sanayiine yaptığı yatırımların da hava gücü açısından önemli bir avantaj oluşturduğu ifade edildi. Güçlü sanayi altyapısının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu sistemleri daha bağımsız şekilde geliştirmesine imkan sağladığına dikkat çekildi.
Analizde, milli muharip uçak KAAN'ın 2030 yılına kadar hizmete girmesinin beklendiği belirtilirken, projenin Türkiye'nin uzun vadeli hava gücü vizyonunun en önemli unsurlarından biri olduğu kaydedildi.
Yunan basınına göre 2030'a gelindiğinde Türkiye, modernize edilmiş geniş F-16 filosu, envantere girmesi beklenen Eurofighter savaş uçakları, ilk KAAN platformları ve güçlü yerli savunma sanayii desteğiyle bugüne kadar sahip olduğu en gelişmiş hava kuvvetlerinden birine ulaşmış olacak.
Değerlendirmede, Ege'deki hava rekabetinin artık yalnızca savaş uçaklarının sayısıyla değil, teknoloji, ağ destekli harekat kabiliyeti ve savunma sanayi altyapısıyla şekilleneceği vurgulanırken, Türkiye'nin bu alanlardaki yatırımlarının bölgesel güç dengelerinde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
Çok Okunanlar